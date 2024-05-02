قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "رهاب الأجانب" من جانب دول مثل الصين واليابان والهند يعرقل نموها، وأكد في المقابل أن الهجرة تعود بالنفع على الولايات المتحدة واقتصادها.

وكان بايدن يتحدث خلال فعالية أقيمت بواشنطن الأربعاء لجمع تبرعات لحملته الانتخابية وتضمنت أميركيين من أصول آسيوية وغيرها، في وقت يتزايد فيه القلق بشأن الهجرة غير النظامية التي باتت قضية رئيسية لكثير من الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وخاطب الرئيس الحاضرين قائلا "أحد أسباب نمو اقتصادنا هو أنتم وغيركم كثيرون. لماذا؟ لأننا نرحب بالمهاجرين".

وأضاف بايدن الذي يستعد لخوض منافسة جديدة مع سلفه دونالد ترامب "ولماذا تتعثر الصين اقتصاديا بهذا القدر من السوء، ولماذا تواجه اليابان مشاكل، ولماذا روسيا والهند، لأنهم يرهبون الأجانب. لأنهم لا يريدون المهاجرين الذين يجعلوننا أقوياء".

وحسب رويترز، فقد توقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن تشهد هذه الدول تباطؤا في نموها خلال 2024 على أساس سنوي ليتراوح بين 0.9% في اليابان صاحبة الاقتصاد المتقدم و6.8% لدى الهند صاحبة الاقتصاد الناشئ.

وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الأميركي 2.7%، وهو معدل يزيد قليلا عن معدل العام الماضي البالغ 2.5 %. ويعزو العديد من خبراء الاقتصاد الأداء الأفضل من المتوقع لأسباب تتضمن المهاجرين الذين يدعمون قوة العمل في البلاد.