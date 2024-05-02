بايدن: هناك حق في التظاهر وليس في إثارة فوضى
2/5/2024-|آخر تحديث: 2/5/202406:55 م (بتوقيت مكة المكرمة)
قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس إن تدمير الممتلكات العامة ليس من أشكال التظاهر الحر، مشددا على أن هناك حقا في التظاهر ولكن ليس هناك حق في إثارة فوضى.
وفيما يلي أبرز ما ورد في كلمة بايدن بشأن الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات الأميركية للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة:-
- لسنا في مكان لا يستمع لصوت الشعب الأميركي وبلدنا يسود فيه حكم القانون.
- احتجاجات الكليات تضع الحق في التعبير وسيادة القانون على المحك ويجب التمسك بكليهما.
- ما من مكان في أي حرم جامعي لخطاب الكراهية ومعاداة السامية.
- ليس هناك في الولايات المتحدة مكان لمعاداة السامية والإسلاموفوبيا والخطاب العنيف.
- يجب أن تجري الاحتجاجات دون عنف أو تدمير أو كراهية وفي إطار القانون.
- الاحتجاجات لم تجبرني على إعادة النظر في سياساتي بالمنطقة.
- الحرس الوطني ينبغي ألا يتدخل في الاحتجاجات.
- نحترم مشاعر الناس ونحمي حقهم في التعبير عنها لكن يجب أن يتم ذلك دون عنف وكراهية.
- للطلاب الحق في التعلم والتجول في الحرم الجامعي بأمان دون خوف من التعرض للهجوم.
- المعارضة ضرورية للديمقراطية لكن غرس الخوف في نفوس الناس مخالف للقانون.
المصدر : وكالات