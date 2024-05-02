اقتحامات واعتقالات بالضفة ومستوطنون يقتحمون الأقصى

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس اقتحاماتها مناطق وبلدات بالضفة الغربية، في حين أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام أكثر من 80 مستوطنا باحات المسجد الأقصى.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال انسحبت من مخيم الجلزون شمال رام الله صباح اليوم بعد ساعات من اقتحام نفذت خلاله اعتقالات طالت شابين على الأقل هناك وعبثها بممتلكات أحد منازل الفلسطينيين في المخيم.

كما أفادت مصادر باعتقال قوات الاحتلال شابا آخر في مخيم قلنديا، وهدم آليات الاحتلال بناية سكنية مكونة من 3 طوابق لعائلة القاسم في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، حسب مشاهد وثقتها منصات فلسطينية.

جرافة تابعة لجيش الاحتلال تهدم منزلا في بلدة حزما شمال شرق القدس#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/DAQI4d5gwo — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 2, 2024

وفي حين نفذت قوات الاحتلال اليوم الخميس أيضا اقتحامات في كل من مخيمي عايدة في بيت لحم وشعفاط في القدس، أفادت مصادر فلسطينية باقتحام مستوطنين تجمعا فلسطينيا في "المعرجات" قرب أريحا.

بدوره، قال مراسل الجزيرة في وقت سابق إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم العزة وسط بيت لحم في أعقاب اقتحام آخر في مدينة الخليل، بعد أن شددت في وقت سابق من مساء أمس الأربعاء من إجراءاتها القمعية بحق السكان في البلدة القديمة والأحياء الشرقية من مدينة الخليل.

وكانت قوات الاحتلال شنت اقتحامات أمس الأربعاء شملت مدينة قلقيلية وقرية كفر قدوم القريبة منها، ونفذت خلالها حملة اعتقالات ودهمت منازل عدة، واحتجزت شبانا واعتدت عليهم.

اقتحامات الأقصى

من جهتها، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام أكثر من 80 مستوطنا إسرائيليا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الخميس، وفق ما نقلته منصات فلسطينية.

ومنذ بدء عدوانه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يصعد جيش الاحتلال عملياته بالضفة مخلفا إضافة إلى آلاف المعتقلين مئات الشهداء وآلاف الجرحى، في ظل تزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.