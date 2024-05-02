غارات وقصف مدفعي بغزة والمقاومة تصعد استهداف الاحتلال بمحور نتساريم

بينما نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس قصفا جويا ومدفعيا على مناطق في غزة بعد يوم شهد مجازر جديدة بحق المدنيين، صعّدت المقاومة الفلسطينية استهداف قوات الاحتلال المتمركزة في "محور نتساريم" بين شمال القطاع وجنوبه.

فقد قال مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف صباح اليوم حي الشيخ عجلين جنوبي غربي مدينة غزة.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف صباح اليوم مسجد القسّام في مخيم النصيرات وسط القطاع، وكانت غارتان إسرائيليتان استهدفتا فجر اليوم المخيم ومحيطه.

كما قال المراسل إنه تم صباح اليوم انتشال جثماني فلسطينيين استشهدا مساء أمس في قصف إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وكان الطيران الإسرائيلي شن الليلة الماضية غارات متفرقة على مناطق في القطاع.

وأمس الأربعاء استهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق تمتد من رفح جنوبا مرورا بالنصيرات في الوسط ووصولا إلى مدينة غزة شمالا.

وقال مراسل الجزيرة إن القصف الإسرائيلي أمس أسفر عن استشهاد 27 فلسطينيا في كل من رفح ومدينة الزهراء (شمال النصيرات) وفي حيّي الشيخ رضوان والشجاعية بمدينة غزة.

وبحسب حصيلة ضحايا جديدة نشرتها وزارة الصحة في غزة أمس الأربعاء، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ نحو 7 شهور إلى 34 ألفا و568 شهيدا و77 ألفا و765 مصابا، في حين يقدر الدفاع المدني أن نحو 10 آلاف جثة دفنت تحت ركام المباني التي دمرها القصف.

محور نتساريم

وفي تطورات المعارك، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أنها قصفت صباح اليوم الخميس قوات الاحتلال فيما يعرف بمحور نتساريم برشقات صاروخية مركزة من أكثر من محور.

وفي الآونة الأخيرة، كثّفت المقاومة الفلسطينية استهدافها لمحور نتساريم بالتوازي مع معارك تخوضها في عدة محاور بوسط وشمال قطاع غزة.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلنت أنها استهدفت أمس الأربعاء قوات الاحتلال المتمركزة في المحور بمنظومة صواريخ رجوم القصيرة المدى من عيار 114 مليمترا وقذائف هاون من العيار الثقيل.

وبثت كتائب القسام مشاهد لاستهدافها قوات الاحتلال في هذا المحور بقذائف الهاون وصواريخ رجوم.

بدورها قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها قصفوا أمس الأربعاء بقذائف الهاون مقرا للجيش الإسرائيلي في محيط مستشفى الصداقة التركي على خط الإمداد لمحور نتساريم.

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته أغارت على أهداف لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة تضمنت مستودعات لتخزين وسائل قتالية ومباني عسكرية ومنصات لإطلاق القذائف الصاروخية، وتحدث أيضا عن استهداف مقاتلين فلسطينيين وسط القطاع.

وبالتزامن، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 12 عسكريا في معارك بقطاع غزة خلال 24 ساعة، مما يرفع عدد الجنود والضباط المصابين منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 3330.

ولا يزال 248 ضابطا وجنديا يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة منهم 25 عسكريا جراحهم خطيرة، حسب بيان الجيش الإسرائيلي.