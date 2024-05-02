أردوغان: مصالح إسرائيل ترسم حدود الديمقراطية الغربية

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما سماه نفاق قادة الغرب تجاه المجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ورأى أن مصالح إسرائيل هي التي ترسم حدود الديمقراطية الغربية، وكل ما يمس مصالحها هو معاد للديمقراطية ومعاد للسامية في نظرهم.

وتابع أردوغان خلال استقباله وفدا من "اتحاد الديمقراطيين الدوليين" في المجمع الرئاسي بأنقرة اليوم الخميس أن "من يتشدقون بحقوق الإنسان في كل مكان اكتفوا بمشاهدة مقتل 35 ألف فلسطيني بينهم 15 ألف طفل".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ نحو 7 أشهر أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، أغلبهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود، فضلا عن دمار شامل في القطاع وحصار وتجويع لسكانه.

وأكد الرئيس التركي أنه لا يمكن استهداف بلاده عبر وصمها بمعاداة السامية، مشددا على أن تركيا مثلما ترفض كل أشكال معاداة الإسلام والأجانب والعنصرية، ترفض أيضا معاداة السامية.

وقال أردوغان إن تركيا أبقت "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة في صدارة الأجندة الدولية، وتواصل التمسك بهذا الموقف رغم ضغوط اللوبي الصهيوني العالمي".

وتواصل إسرائيل حربها على غزة، رغم صدور القرار 2728 من مجلس الأمن الدولي، الداعي لوقف فوري لإطلاق النار، ورغم فرض محكمة العدل الدولية تدابير طارئة بحقها لإلزامها بالامتثال لاتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.