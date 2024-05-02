أبرز تطورات اليوم الـ209 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ209 من الحرب الإسرائيلية على غزة واصل جيش الاحتلال قصف مناطق في القطاع، في حين خرجت عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرة بتل أبيب وأغلقت محور أيالون الرابط بين مدن تل أبيب الكبرى، للمطالبة بإبرام صفقة لإعادة المحتجزين.

من جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الروح الإيجابية لديها في دراسة مقترح وقف إطلاق النار، مؤكدة قدوم وفد للمفاوضات إلى مصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني.

في الأثناء، نقل موقع بوليتيكو عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن تتوقع أن يبدأ الميناء العسكري الأميركي عملياته غدا الجمعة لنقل المساعدات إلى غزة، مضيفا أن المساعدات قد تبدأ بالتدفق إلى الميناء العسكري الأميركي ثم لغزة السبت أو الأحد المقبلين.

مجازر جديدة

قصف الجيش الإسرائيلي بالطيران والمدفعية مناطق عدة في غزة بعد ساعات من ارتكابه 3 مجازر جديدة، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أن مجازر جيش الاحتلال استشهد فيها 28 مواطنا وأصيب 51 آخرون خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة إن المجازر الجديدة رفعت عدد ضحايا العدوان المستمر على القطاع منذ نحو 7 أشهر إلى 34 ألفا و596 شهيدا و77 ألفا و816 مصابا، في حين يقدر الدفاع المدني أن نحو 10 آلاف جثة دفنت تحت ركام مبان دمرها القصف.

قصف متبادل جنوبي لبنان

أعلن حزب الله استهداف مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة وتحقيق إصابات مباشرة، في حين قال جيش الاحتلال إنه شن غارتين على مبنيين عسكريين للحزب في جنوب لبنان.

وقال الحزب إنه استهدف بقذائف المدفعية موقع زبدين الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، كما استهدف بـ"الأسلحة المناسبة" موقع السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة، مؤكدا أنه حقق "إصابات مباشرة" في العمليتين.

من ناحيته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق 4 صواريخ من لبنان على مزارع شبعا، مشيرا إلى اعتراض 3 منها وسقوط الرابع في منطقة مفتوحة، كما أعلن أنه شن غارتين على "مبنيين عسكريين" لحزب الله في جنوب لبنان.

حماس: ندرس مقترح الاتفاق بإيجابية

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالين هاتفيين مع الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ومدير المخابرات المصرية عباس كامل، لبحث تطورات المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن وفد الحركة سيتوجه إلى مصر قريبا.

وثمّن هنية الدور الذي تقوم به دولة قطر في الوساطة، مؤكدا على "الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا"، وفقا لما جاء في بيان للحركة اليوم الخميس، معربا خلال اتصاله بمدير المخابرات المصرية عن تقديره لدور القاهرة في المفاوضات.

بايدن ينتقد الاحتجاجات

انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن احتجاجات طلاب الجامعات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرا إلى أنها تنطوي على "إثارة الفوضى"، في حين ارتفع عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات إلى أكثر من ألفي شخص، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وقال بايدن في خطاب متلفز اليوم الخميس إن احتجاجات طلاب الجامعات "تضع الحق في التعبير وسيادة القانون على المحك، ويجب التمسك بكليهما".

وأكد الرئيس الأميركي أن هذه الاحتجاجات لم تدفعه إلى إعادة النظر في سياساته، وألمح إلى أنها انطوت على فوضى وعنف، قائلا إن تدمير الممتلكات العامة ليس من أشكال التظاهر الحر، كما شدد على أن الولايات المتحدة ليس فيها مكان "لمعاداة السامية، والإسلاموفوبيا، وخطاب العنف".

غارات ووعيد حوثي بالتصعيد

قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيون) عبد الملك الحوثي إن جماعته تحضّر لجولة رابعة من التصعيد إذا استمر التعنت الإسرائيلي الأميركي، فيما شن التحالف الأميركي البريطاني غارات جديدة على مطار الحديدة غربي اليمن.

ميدانيا، أفاد مراسل قناة "المسيرة" الفضائية اليمنية بأن التحالف الأميركي البريطاني شن 5 غارات استهدفت المطار الدولي في محافظة الحديدة غربي اليمن على ساحل البحر الأحمر.

وتصنف الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية كونها تحوي 3 موانئ حيوية ومطارا دوليا ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

اقتحامات واعتقالات بالضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس اقتحام مناطق وبلدات بالضفة الغربية، في حين أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام أكثر من 80 مستوطنا باحات المسجد الأقصى.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال انسحبت من مخيم الجلزون شمال رام الله صباح اليوم بعد ساعات من اقتحام نفذت خلاله اعتقالات طالت شابين على الأقل هناك وعبثها بممتلكات أحد منازل الفلسطينيين في المخيم.

كما أفادت مصادر باعتقال قوات الاحتلال شابا آخر في مخيم قلنديا، وهدم آليات الاحتلال بناية سكنية مكونة من 3 طوابق لعائلة القاسم في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، حسب مشاهد وثقتها منصات فلسطينية.

كما نفذت قوات الاحتلال أيضا اقتحامات في كل من مخيمي عايدة ببيت لحم وشعفاط في القدس.

أمن السلطة يقتل عنصرا من كتيبة طولكرم

أفاد مراسل الجزيرة بمقتل أحد مقاتلي كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس برصاص عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

ونقل مراسل الجزيرة في طولكرم ليث جعار عن شهود عيان مقتل المقاوم أحمد أبو الفول أحد عناصر كتيبة مخيم نور شمس في مدينة طولكرم شمال غربي الضفة الغربية المحتلة بعد إطلاق النار على سيارته من قبل عناصر أجهزة أمن السلطة في الحي الجنوبي لطوكرم.

وأشار المراسل نقلا عن الشهود إلى أن عناصر الأجهزة الأمنية حاصروا المركبة قرب دوار السلام، ثم أطلقوا عليها النيران، مما أدى إلى إصابة المقاوم بجروح خطيرة، وقد فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.