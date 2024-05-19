واشنطن تتابع حادث مروحية الرئيس الإيراني وأذربيجان والعراق تعرضان المساعدة

أعلن البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على تقارير عن سقوط مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأحد في محافظة أذربيجان الشرقية.

كما قالت الخارجية الأميركية إنها تتابع عن كثب التقارير الواردة بشأن احتمال هبوط مروحية الرئيس الإيراني اضطراريا.

من جهتها، أعلنت أذربيجان استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم لإيران إثر الحادث الذي وقع بالقرب من الحدود بين البلدين.

وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إنه يشعر بقلق بالغ بسبب الأخبار التي تفيد بأن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني قامت بهبوط اضطراري.

وكان علييف ورئيسي شاركا صباح اليوم في مراسم تدشين سد "قيز قلعه سي"، وهو السد الحدودي المشترك الثالث بين إيران وأذربيجان، وقام مهندسون إيرانيون ببنائه، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.

وفي السياق، أعلنت الحكومة العراقية أنها عرضت على إيران المساعدة في البحث عن طائرة هليكوبتر كانت تقل رئيسها.

وفي ردود الفعل الدولية أيضا، عبر الرئيس الباكستاني آصف زرداري عن قلقه البالغ من الأنباء عن حادث المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وآخرين.

وكان التلفزيون الإيراني أفاد بتعرض طائرة مروحية، في موكب يقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعددا من المسؤولين الإيرانيين؛ لحادث.

وأوضح التلفزيون الإيراني أن تقارير أولية ذكرت أن المروحية هبطت هبوطا صعبا في محافظة أذربيجان الشرقية.

ولاحقا قالت وكالة مهر للأنباء إن المروحية التي كانت تقل رئيسي سقطت بسبب سوء الأحوال الجوية.

واختفت المروحية في منطقة جبلية وسط ضباب كثيف، وتوجهت عشرات فرق الإنقاذ الإيرانية إلى المنطقة.