"لقد قتلوه وتجب محاسبتهم".. مقتل الطبيب الأميركي "كم ألماز" في معتقلات الأسد

"بقلب مكسور حزين نعلن وفاة والدي في أسوأ سجون العالم في سوريا"، هكذا أعلنت "مريم كم ألماز" مقتل والدها الطبيب الأميركي من أصول سورية "مجد كم ألماز" على يد النظام السوري بعد اعتقاله في سجون الأسد عام 2017.

وقالت "كم ألماز" في تدوينة عبر حسابها على منصة إكس "لقد قتلوه وتجب محاسبتهم، اختطفت الحكومة السورية والدي وأخفته وقتلته في سجونها سيئة السمعة دون حتى اتهامه بجريمة أو محاكمة، يجب أن تتحقق العدالة، كان والدي رجل سلام ومحبة ومعالجا نفسيا حائزا على جوائز".

The #Syrian gov kidnapped, disappeared & murdered my father in their notorious prisons w/o even charging him with a crime or a trial. Justice must be served. My father was a man of peace, love, an award winning psychotherapist pic.twitter.com/HfJs4YyC4J

They must be held accountable.

الدكتور مجد كم ألماز طبيب نفسي أميركي سوري جاء من الولايات المتحدة إلى لبنان لمساعدة اللاجئين السوريين على التعامل مع الصدمات بسبب ما عانوه بعد خروجهم من سجون الأسد، وفي منتصف فبراير/شباط من عام 2017 ذهب الطبيب لزيارة أحد أقاربه المصابين بالسرطان في سوريا، وبعد دخوله الأراضي السورية انقطعت أخباره عن عائلته، لتظهر بعدها تقارير استخباراتية عن اعتقاله من قبل نظام الأسد.

ومع إعلان "كم ألماز" مقتل والدها في سجون النظام السوري شهدت منصات التواصل حالة من الغضب والحزن، وطالب النائب الأميركي جو ويلسون في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس الرئيس جو بايدن بالإدانة العلنية لمقتل الدكتور كم ألماز، ودعا وزارة العدل للشروع في تحقيق جنائي في قضية اختطافه وقتله قسرا، ويختتم ويلسون تدوينته بالقول "من المأساوي أن يقتل أميركي آخر على يد نظام الأسد".

. @JoeBiden needs to publicly condemn the murder of Dr. Kamalmaz and the @TheJusticeDept should initiate a criminal investigation into his forced abduction and murder. Heart felt thoughts and prayers are with his family. Tragic that another American was killed by the Assad regime. https://t.co/2O7cNU8lkN

وعلقت حملة "أحضروا عائلاتنا إلى المنزل"، المعنية بتسليط الضوء على الرهائن الأميركيين المعتقلين في الخارج على خبر وفاة الطبيب كم ألماز بالقول: "إن وفاة مجد المفاجئة هي بمثابة تذكير رسمي بأن حياة الأميركيين على المحك عندما تفشل الحكومة في اتخاذ إجراء سريع وحاسم".

"He will be missed tremendously, yet we hope that his legacy of helping others in need lives on and is carried out by many" – @MKamalmaz

Majd's untimely passing serves as a solemn reminder of the American lives at stake when the government fails to take quick and… pic.twitter.com/CvDbJdsRJm

— Bring Our Families Home Campaign (@BOFHcampaign) May 18, 2024