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عاجل| الدفاع المدني في شمال قطاع غزة: انتشلنا مئات الشهداء في جباليا ولا يزال آخرون تحت الأنقاض
19/5/2024-|آخر تحديث: 19/5/202411:05 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
الدفاع المدني في شمال قطاع غزة:
- انتشلنا مئات الشهداء في جباليا ولا يزال آخرون تحت الأنقاض
- هناك أحياء وشهداء تحت الأنقاض يصعب علينا الوصول إليهم
- الاحتلال دمر أكثر من 300 منزل في جباليا منذ بداية عمليته بالمنطقة
- الاحتلال يطلق القذائف باتجاه مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر بجباليا
- مستشفى كمال عدوان خرج عن الخدمة في ظل تهديدات الاحتلال واستهدافاته
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة