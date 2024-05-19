عاجل,
أخبار|فلسطين

عاجل| الدفاع المدني في شمال قطاع غزة: انتشلنا مئات الشهداء في جباليا ولا يزال آخرون تحت الأنقاض

19/5/2024-|آخر تحديث: 19/5/202410:59 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

الدفاع المدني في شمال قطاع غزة:

  • انتشلنا مئات الشهداء في جباليا ولا يزال آخرون تحت الأنقاض
  • هناك أحياء وشهداء تحت الأنقاض يصعب علينا الوصول إليهم
  • الاحتلال دمر أكثر من 300 منزل في جباليا منذ بداية عمليته بالمنطقة
  • الاحتلال يطلق القذائف باتجاه مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر بجباليا
  • مستشفى كمال عدوان خرج عن الخدمة في ظل تهديدات الاحتلال واستهدافاته

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة