شاهد.. مقاتلو القاسم يقنصون جنديا إسرائيليا في محور نتساريم

بثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطع فيديو لمشاهد قالت إنها من عملية قنص جندي إسرائيلي في محور نتساريم جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة.

وظهر في مقطع الفيديو أحد القناصة وهو يراقب 3 جنود إسرائيليين قبل أن يطلق النار على أحدهم، فيرديه قتيلا.

وصرخ أحد المقاتلين الفلسطينيين وهو يقول "والله قتله".

وبثت كتائب القسام مقطعا آخر تضمن مشاهد من استهداف مدينة سديروت بمنظومة "رجوم" وقصف تحشدات الاحتلال بقذائف الهاون من العيار الثقيل شمال مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.