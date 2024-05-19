شاهد.. ظروف جوية صعبة في موقع حادث طائرة الرئيس الإيراني

قال التلفزيون الإيراني إن الظروف الجوية القاسية تصعب من مهمة فرق الإنقاذ التي انتشرت في مكان حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وكان التلفزيون الرسمي أعلن -بعد ظهر اليوم الأحد- وقوع ما وصفه بـ"حادث صعب" لطائرة مروحية كانت تقل رئيسي إضافة إلى مسؤولين آخرين، بينهم وزير الخارجية أمير حسين عبد اللهيان، في أثناء توجههم إلى محافظة أذربيجان الشرقية.

وأوضح مراسل الجزيرة أنه لا توجد معلومات عن كيفية هبوط الطائرة بشكل واضح حتى الآن، لكن الحديث يدور عن نزول صعب، علما أن منطقة "جلفا" التي نزلت فيها الطائرة تشهد طقسا صعبا جدا يصعب معه تحديد ماذا حدث بالضبط.

وتحدث التلفزيون الإيراني عن ضباب كثيف في سماء المنطقة، إضافة إلى تضاريس جبلية وعرة.

الفيديو المرفق يحوي بعض التفاصيل.