شاهد.. القسام تستهدف جنودا وآليات للاحتلال شرق رفح

بثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد فيديو قالت إنها من استهداف مقاتليها جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ووثقت المشاهد دخول قوة إسرائيلية راجلة داخل منزل، وتفجير عبوة مضادة للأفراد فيها، وقتل 6 جنود وإصابة آخرين في حي التنور شرق رفح.

كما أظهرت الكتائب من خلال الفيديو لحظة استهداف وانفجار آلية بداخلها جنديان إسرائيليان.

ويعود تاريخ تنفيذ هذه العملية -كما ورد في فيديو القسام الذي عرضته قناة الجزيرة- إلى يوم أمس (2024/5/18).

وكانت كتائب القسام أعلنت أنها استهدفت بقذيفة "الياسين 105" دبابة "ميركافا 4″ إسرائيلية قرب مسجد الشهيد عماد عقل في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.