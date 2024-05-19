أوكرانيا تدمر كاسحة ألغام روسية وتتبادل مع موسكو بيانات إسقاط صواريخ ومسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إسقاط 9 صواريخ أميركية فوق شبه جزيرة القرم، وأكثر من 60 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الخاضعة للسيادة الروسية، فيما أعلنت أوكرانيا أن سلاحها الجوي دمر37 مسيرة هجومية أطلقتها روسيا الليلة الماضية، كما دمرت بحريتها كاسحة ألغام روسية في البحر الأسود .

وفي بيان لها صباح اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت الليلة الماضية، 9 صواريخ أميركية من طراز "أتاكمز"، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي شبه جزيرة القرم، و3 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، ودمرت واعترضت 57 مسيرة فوق إقليم كراسنودار.

وأضافت الوزارة، في بيانها أن "أنظمة الدفاع الجوي أحبطت خلال الليلة الماضية محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام صواريخ أتاكمز التكتيكية الأميريكية، وطائرات مسيرة على أهداف في روسيا".

في غضون ذلك، ذكرت السلطات المحلية أن طائرة مسيرة تحطمت في موقع مصفاة سلافيانسك للنفط في منطقة كراسنودار جنوب روسيا دون أن تتسبب في حدوث أي أضرار. لكن وكالة إنترفاكس للأنباء ذكرت أن المصفاة أوقفت عملياتها اليوم عقب هجوم أوكراني كبير بالطائرات المسيرة.

وقالت السلطات المحلية في وقت سابق اليوم إن 6 طائرات مسيرة تحطمت خلال هجوم شنته أوكرانيا الليلة الماضية في موقع المصفاة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 4 ملايين طن من النفط سنويا، أي ما يعادل نحو مليون برميل يوميا.

تدمير كاسحة ألغام ومسيرات

على الجانب الآخر، قال بيان للبحرية الأوكرانية اليوم الأحد إنها دمرت كاسحة ألغام تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود.

وجاء في البيان المنشور عبر تطبيق تليغرام "دمرت قوات الدفاع الأوكرانية الليلة الماضية كاسحة الألغام بروجيكت 266-إم كوفروفتس التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي".

وفي وقت سابق اليوم، قال قائد القوات الجوية الأوكرانية إن سلاح الجو "دمر كل الطائرات المسيرة الهجومية التي أطلقتها روسيا الليلة الماضية وعددها 37".

وأضاف "نتيجة لمعركة ضد الطائرات، تم إسقاط إجمالي 37 طائرة من طراز شاهد في مناطق كييف، وأوديسا، وميكولايف، وسومي، وفينيتسا، وجيتومير، وتشيركاسي، وخيرسون".

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا عبر تطبيق تليغرام إنه تم تدمير 20 طائرة مسيرة في المنطقة، و تعرض مبنى إداري في منطقة أوديسا لأضرار بسبب سقوط الحطام، في ساحة بمنطقة سكنية. ولحسن الحظ، لم تقع إصابات".

وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط عام 2022، إلى "نحو 492 ألفا و290 جنديا، بينهم 1210 جنود لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الـ24 ساعة الماضية".

جاء ذلك في بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قالت فيه إن القوات الأوكرانية دمرت 7576 دبابة، منها 16 دبابة أمس السبت، و14 ألفا و630 مركبة قتالية مدرعة، و12 ألفا و687 نظاما مدفعيا، و1074 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة الإطلاق و803 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 354 طائرة، و326 مروحية، و10 آلاف و155 طائرة مسيرة، و2204 صواريخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و17 ألفا و251 من المركبات وخزانات الوقود، و2077 من وحدات المعدات الخاصة.

المعروف أنه يتعذر التحقق من البيانات المتعلقة بخسائر الأرواح والعتاد في طرفي الصراع من مصدر مستقل منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من عامين.