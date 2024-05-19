الرياض وواشنطن تبحثان الاتفاقيات الإستراتيجية والأوضاع في غزة

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل في مدينة الظهران شرق المملكة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، وبحث معه "الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة".

كما بحث الجانبان المستجدات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة وضرورة وقف الحرب، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأضافت الوكالة أن ولي العهد السعودي بحث مع سوليفان أيضا "ما يتم العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني، لإيجاد مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

ومن المقرر أن يزور سوليفان إسرائيل في وقت لاحق اليوم الأحد لإجراء محادثات حول الحرب في غزة، حسب ما أعلن البيت الأبيض الذي سبق أن أعلن أيضا أول أمس الجمعة أن سوليفان سيزور السعودية وإسرائيل لبحث المسائل الثنائية والإقليمية، بما في ذلك غزة والجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة.

وتسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والسعودية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن الضمانات الأمنية الأميركية والمساعدة النووية المدنية.