الاحتلال يكثف استهداف المدنيين ويعلن إصابة عشرات الجنود بمعارك غزة

كثف الجيش الإسرائيلي -اليوم الأحد- الغارات على شمال قطاع غزة ووسط حلال الساعات الأخيرة، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، كما أعلن إصابة العشرات من جنوده في المعارك المستمرة مع المقاومة.

فقد شن الطيران الإسرائيلي اليوم قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على مناطق تل الزعتر والقصاصيب والفالوجة في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وفي أحدث التطورات، قال مراسل الجزيرة إن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع غزة القديم بجباليا البلد، مما أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة آخرين.

كما قصفت طائرات الاحتلال مواقع بشارع العجارمة وسوق مخيم جباليا، وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في منطقة الفالوجة بالمخيم.

وكان مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية قال للجزيرة إن 60 شهيدا وصلوا إلى المستشفى منذ أمس السبت بعد قصف الاحتلال مربعا سكنيا مكتظا بالسكان يقع بجوار المستشفى الذي يقع شمال غزة.

وأضاف أبو صفية أن المستشفى يعاني نفاد مخزون الوقود والنقص الحاد في المستلزمات والأدوية الطبية، مشيرا إلى أنه لا يزال يقدم الخدمات الصحية، ولكن بالحد الأدنى، ولم يخرج من الخدمة.

شهداء بالشوارع

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الدفاع المدني في شمال غزة أنه انتشل مئات الشهداء في جباليا، ولا يزال آخرون تحت الأنقاض، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 300 منزل منذ بداية عمليته العسكرية في المدينة.

وتوغل الجيش الإسرائيلي في جباليا منذ أكثر من أسبوع، ويقول إنه ينفذ عمليات في قلب المخيم، وأقر بأنه يواجه مقاومة ضارية هناك.

ووسط قطاع غزة، ارتفعت حصيلة شهداء القصف الذي شنته طائرات إسرائيلية الليلة الماضية على مخيم النصيرات إلى 31 فلسطينيا، جُلهم أطفال ونساء.

واستشهد فلسطينيان وأصيب عشرات في قصف إسرائيلي على دير البلح، بينما أصيب 12 آخرون في قصف مماثل على مخيم البريج وسط القطاع.

وفي حي الدرج، شرقي مدينة غزة، استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف الليلة الماضية أيضا منزلا ومدرسة، بينما يتواصل القصف المدفعي على حيّي تل الهوا والشيخ عِجلين.

جنوبا، نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم غارات جوية وقصفا مدفعيا على أحياء في رفح.

وفي خان يونس، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منطقة خزاعة.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 70 شهيدا و110 جرحى.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 35 ألفا و456 شهيدا و79 ألفا و476 جريحا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

خسائر الاحتلال

وفي التطورات العسكرية، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل جنديين وإصابة 3، بينهم ضابط، بجروح خطرة في انفجار لغم في رفح جنوبي قطاع غزة أمس السبت.

كما أعلن جيش الاحتلال إصابة 44 جنديا وضابطا في معارك القطاع خلال اليومين الماضيين، جروح 8 منهم خطرة.

وبذلك يرتفع العدد المعلن لقتلى الاحتلال منذ بداية الحرب الجارية إلى 630 من الجنود والضباط، من بينهم 292 قتلوا منذ بداية الاجتياح الإسرائيلي البري لقطاع غزة.

في الأثناء، تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة في محوري شرق مخيم جباليا وشرق رفح.

استهداف وقصف

وأعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الأحد استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في مخيم جباليا، كما أنها قنصت جنديا إسرائيليا في محور نتساريم جنوب مدينة غزة.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنها قصفت، بالاشتراك مع كتائب القسام، مقر قيادة العمليات للجيش الإسرائيلي في شرق جباليا بعدد من قذائف الهاون.

وقالت السرايا إن عناصرها فجروا عبوة "برق" صَدْمية في دبابة ميركافا 4 قرب محطة "تِمراز" في مخيم جباليا فجر اليوم، كما اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة بالأسلحة الرشاشة في شارع "الترنس" بالمخيم، مؤكدة وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وفي جنوب القطاع، قالت سرايا القدس إنها تخوص اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال شرق رفح. أما كتائب القسام فقالت إنها قصفت بقذائف الهاون قوات الاحتلال في معبر رفح. وكانت كتائب القسام أعلنت أمس أنها قتلت 20 جنديا إسرائيليا في عمليتين منفصلتين شرق رفح.

وقد نقلت القناة 12 الإسرائيلية اليوم عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إنه تم إدخال لواء عسكري رابع إلى رفح، مما يرفع عدد الألوية العاملة في غزة إلى 9.