أستراليا تعتقل متظاهرين داعمين لغزة والشرطة الأميركية تفض بعنف احتجاجات رافضة للحرب

اعتقلت الشرطة الأسترالية متظاهرين خلال وقفة تضامنية مع فلسطين في مدينة ملبورن، بينما قمعت بعنف الشرطة الأميركية احتجاجات في مدينة نيويورك مناهضة للعدوان على قطاع غزة واعتقلت العشرات.

وأظهرت مشاهد مباشرة لحظة اعتقال الشرطة الأسترالية متظاهرين خلال الوقفة التضامنية التي نظمها نشطاء أمام البرلمان في مدينة ملبورن تضامنا مع فلسطين ورفضا للحرب على غزة.

ووثقت المشاهد حضورا مكثفا لعناصر الشرطة في مكان الوقفة التضامنية، والتي طالب المشاركون فيها بوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وهتفوا بالحرية لفلسطين.

وفي سياق متصل، فضت الشرطة الأميركية بعنف احتجاجات في حي بروكلين بولاية نيويورك مناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

وذكرت الصحيفة أن الشرطة فرقت مئات المتظاهرين واعتقلت نحو 35 منهم.

وحضر العديد من أفراد الشرطة إلى المنطقة وطلبوا من المتظاهرين -الذين يرتدون الكوفية ويحملون الأعلام الفلسطينية- الابتعاد عن الطريق، وإلا فسيتم اعتقالهم.

ثم قام عناصر من الشرطة بطرح بعض المتظاهرين على الأرض بشكل عنيف، ولكمهم بشكل متكرر وفق المصدر نفسه.

وقال منظمو الاحتجاجات إن وقف الإدارة الأميركية إرسال بعض الأسلحة إلى إسرائيل خطوة أقل من اللازم، ومتأخرة جدا.

كما نُظمت في العاصمة واشنطن مظاهرة داعمة للقضية الفلسطينية.

وردد المتظاهرون هتافات تنادي بالحرية لفلسطين وتدعو لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وانتقدوا مواقف إدارة الرئيس جو بايدن تجاه الحرب.

وتأتي هذه المظاهرات في سياق حركة احتجاجية انطلقت منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في أميركا ودول عديدة حول العالم، مناهضة للحرب وداعية للحرية لفلسطين.