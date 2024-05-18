نائب رئيس الموساد سابقا: نخسر حرب غزة واقتصادنا ينهار

قال العضو في الكنيست الإسرائيلي، النائب السابق لرئيس الموساد، رام بن باراك إن "الحرب في غزة بلا هدف ونحن نخسرها بشكل واضح" و"اقتصادنا ينهار".

وعبر بن باراك، النائب عن حزب هناك مستقبل المعارض، عن رؤيته تلك خلال حديث للإذاعة الإسرائيلية تطرق فيه لما آلت إليه الأمور بعد عملية طوفان الأقصى.

وأشار إلى أن "هذه حرب بلا هدف ونحن نخسرها بشكل لا لبس فيه"، موضحا أن جيش الاحتلال مجبر "على العودة للقتال في نفس المناطق، وخسارة المزيد من الجنود".

وسبق أن شغل بن باراك منصب نائب رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في الفترة من 2009 إلى 2011، ورئيس لجنة الأمن والخارجية بالكنيست بين عامي 2021 – 2022.

وعدّد عضو الكنيست ما تتعرض له إسرائيل نتيجة للحرب على غزة قائلا "نحن نخسر على الساحة الدولية، وتشهد علاقاتنا مع الولايات المتحدة تدهورا شديدا، والاقتصاد الإسرائيلي ينهار"، قبل أن يختم حديثه متسائلا "أرني شيئا واحدا نجحنا فيه".

تزامن حديث بن باراك مع عودة جيش الاحتلال للقتال في جباليا وعدة مناطق في القطاع كان قد أعلن عن تدمير قدرات المقاومة فيها، إلا أنه واجه مقاومة شرسة أدت لقتل العديد من الجنود وتدمير آلياته بشكل يومي.