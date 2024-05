في ذكرى النكبة.. مظاهرات بدول غربية وعربية دعما لغزة وفلسطين

خرجت اليوم السبت مظاهرات في عدة دول غربية وعربية في إطار فعاليات إحياء الذكرى الـ76 للنكبة الفلسطينية ودعما لقطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل للشهر الثامن على التوالي.

فقد انطلقت مسيرة للتضامن مع فلسطين من وسط العاصمة البريطانية لندن باتجاه مقر حكومة بريطانيا للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والضغط على الحكومة البريطانية لوقف تراخيص مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وجاءت المسيرة ضمن يوم حراك عالمي من أجل فلسطين وإحياء لذكرى النكبة التي أكد المتظاهرون أنها لا تزال مستمرة مع استمرار سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري والإبادة التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي فرنسا خرجت في العاصمة باريس مسيرة للتنديد بالعدوان على غزة، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

ورفع المتظاهرون الذين خرجوا بدعوة من جمعيات مختلفة، شعارات منددة بما وصفوه بـ"التواطؤ الدولي" فيما يجري في غزة، في وقت يواجه فيه سكان القطاع حرب إبادة وفقا لوصفهم.

كما طالبوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتخاذ مواقف أكثر جدية لوقف لإطلاق النار.

وفي مدينة تولوز جنوبي فرنسا، خرج نشطاء وسياسيون فرنسيون في مسيرة لإحياء ذكرى النكبة وللتنديد باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حسبما أظهرت مشاهد نشرتها صفحات داعمة لفلسطين ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك عدد كبير من مواطني المدينة في المسيرة تلبية لدعوة حركة "فلسطين ستنتصر"، رافعين لافتات كتب على بعض منها "متضامنون مع الشعب الفلسطيني" و"76 عاما من النكبة".

One of the biggest marches for Gaza in #Berlin since the beginning of the genocide. Never been in massively diverse events as in Palestinian protests. All colors, religions, ethnicities, backgrounds, identities are here.

This is why they fear us.

They can’t defeat us.#NakbaDay pic.twitter.com/PJ1dpRdBYJ

— Abir Kopty (@AbirKopty) May 18, 2024