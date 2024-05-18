في ذكرى النكبة.. مظاهرات بدول غربية وعربية دعما لغزة وفلسطين

خرجت اليوم السبت مظاهرات في عدة دول غربية وعربية في إطار فعاليات إحياء الذكرى الـ76 للنكبة الفلسطينية ودعما لقطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل للشهر الثامن على التوالي.

بريطانيا

فقد انطلقت مسيرة للتضامن مع فلسطين من وسط العاصمة البريطانية لندن باتجاه مقر حكومة بريطانيا للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والضغط على الحكومة البريطانية لوقف تراخيص مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وجاءت المسيرة ضمن يوم حراك عالمي من أجل فلسطين وإحياء لذكرى النكبة التي أكد المتظاهرون أنها لا تزال مستمرة مع استمرار سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري والإبادة التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

[DIRECT] 76 ANS DE LA NAKBA : DU MONDE A PARIS EN SOUTIEN A LA PALESTINE 🇵🇸 Alors que le génocide à Gaza se poursuit, plusieurs milliers de personnes s'élancent depuis République pour commémorer l’anniversaire de la Nakba. Une mobilisation internationale. A suivre ⬇️ pic.twitter.com/iwKtAXl6Jg — Révolution Permanente (@RevPermanente) May 18, 2024

فرنسا

وفي فرنسا خرجت في العاصمة باريس مسيرة للتنديد بالعدوان على غزة، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

ورفع المتظاهرون الذين خرجوا بدعوة من جمعيات مختلفة، شعارات منددة بما وصفوه بـ"التواطؤ الدولي" فيما يجري في غزة، في وقت يواجه فيه سكان القطاع حرب إبادة وفقا لوصفهم.

كما طالبوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتخاذ مواقف أكثر جدية لوقف لإطلاق النار.

وفي مدينة تولوز جنوبي فرنسا، خرج نشطاء وسياسيون فرنسيون في مسيرة لإحياء ذكرى النكبة وللتنديد باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حسبما أظهرت مشاهد نشرتها صفحات داعمة لفلسطين ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك عدد كبير من مواطني المدينة في المسيرة تلبية لدعوة حركة "فلسطين ستنتصر"، رافعين لافتات كتب على بعض منها "متضامنون مع الشعب الفلسطيني" و"76 عاما من النكبة".

One of the biggest marches for Gaza in #Berlin since the beginning of the genocide. Never been in massively diverse events as in Palestinian protests. All colors, religions, ethnicities, backgrounds, identities are here.

This is why they fear us.

They can’t defeat us.#NakbaDay pic.twitter.com/PJ1dpRdBYJ — Abir Kopty (@AbirKopty) May 18, 2024

ألمانيا

وفي ألمانيا، انطلقت في العاصمة برلين مظاهرة دعت إليها منظمات وجمعيات ألمانية، بينها منظمات يهودية، تضامنا مع فلسطين واحتجاجا على ما وصفوها بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وندد المتظاهرون بالعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وارتكاب جيش الاحتلال مجازر ضد المدنيين.

كما طالبوا بوقف تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، وناشدوا الحكومة الألمانية الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة.

وقالت الشرطة الألمانية إنها تدخلت عدة مرات بسبب ارتكاب "مخالفات" خلال المظاهرة، مشيرة إلى إلقاء بعض المفرقعات وإشعال ألعاب نارية خلال المظاهرة.

وأضافت أنها منعت مركبة تحمل مكبر صوت كانت تسير على رأس الموكب من مواصلة السير بعد ترديد شعارات تحظرها السلطات الألمانية.

إيطاليا

وفي إيطاليا، نشر حساب المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام على مواقع التواصل مشاهد تظهر سير المئات من المتظاهرين في شوارع مدينة ميلانو الإيطالية في مسيرة تضامنية مع فلسطين.

تركيا

كما شهدت ولاية أقصراي وسط تركيا مظاهرة بقافلة سيارات دعما لفلسطين وتنديدا بهجمات إسرائيل على قطاع غزة.

وتجمع مئات الأتراك في المجمع الصناعي القديم بالمدينة، ثم انطلقوا بسياراتهم المزينة بالعلمين الفلسطيني والتركي.

وتخلل الفعالية تلاوة آيات من القرآن الكريم في ساحة 15 يوليو بأقصراي على أرواح الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة.

النمسا

كما شهدت العاصمة النمساوية فيينا مظاهرة تطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة. ورفع المتظاهرون خلال المسيرة الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالجرائم التي يقترفها الجيش الإسرائيلي في القطاع.

الدانمارك

وفي العاصمة الدانماركية كوبنهاغن خرجت مسيرة للتضامن مع الفلسطينيين والتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.

وأظهر مقطع مصور، نشره ‏المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام مشاهد تظهر تجمع العشرات من المواطنين والناشطين في إحدى ساحات العاصمة.

فنلندا

كما شهدت العاصمة الفنلندية هلنسكي مظاهرة ردد خلالها المشاركون هتافات داعمة لفلسطين، ورفعوا لافتات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

Free free Gaza pic.twitter.com/R7eSH5B5Kp — 💛🐨 Suzie Gold 💛🐨 (@GoldSuzie) May 18, 2024

أستراليا

وفي أستراليا، تظاهر المئات من النشطاء في منطقة هايد بارك بمدينة سيدني تنديدا باستمرار إسرائيل في تنفيذ إبادة جماعية بحق سكان غزة، وللمطالبة بمنع العملية العسكرية في رفح جنوبي القطاع، حسبما أظهرت مشاهد نشرتها صفحات داعمة لفلسطين عبر مواقع التواصل.

كما نظم نشطاء في مدينة بيرث غربي أستراليا مسيرة في شوارع المدينة لإحياء الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية، وللتنديد بالجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة.

وانطلقت المسيرة من حدائق المحكمة العليا في المدينة، حيث جاب المتظاهرون شوارع المدينة تحت حماية أفراد من الشرطة، حاملين أعلام فلسطين ولافتات كتبوا عليها "فلسطين باقية من البحر إلى النهر".

كما تظاهر ناشطون وداعمون لفلسطين أمام مكتب عضو البرلمان الأسترالي عن حزب العمال دانيال مولينو في منطقة بريمبانك بمدينة ملبورن، للمطالبة بإيقاف تسليح إسرائيل وتطبيق عقوبات لارتكابها جرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

نيوزيلندا

وفي نيوزيلندا، أظهرت مشاهد نشرتها صفحات داعمة لفلسطين خروج مسيرة في شوارع مدينة نيو بلايموث احتجاجا على استمرار إسرائيل في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بغزة.

وتصدرت المسيرة لافتة كبيرة كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية.. أوقفوا إطلاق النار الآن"، كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية.

اليابان

وفي اليابان، تظاهر العشرات من اليابانيين في منتزه شينموشي كيتا بمدينة أوساكا تنديدا بالهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، مطالبين بوقف الحرب على غزة.

وأظهرت مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي، رفْع المشاركين في المظاهرة أعلام فلسطين ولافتات تطالب بإنقاذ رفح.

تونس والمغرب

عربيا، نظمت فعاليات من المجتمع المدني التونسي اليوم السبت مسيرة حاشدة باتجاه المسرح البلدي بتونس العاصمة بمناسبة إحياء الذكرى الـ76 للنكبة الفلسطينية.

ورفع المشاركون علم فلسطين، وهتفوا بشعارات داعمة لفصائل المقاومة الفلسطينية.

أما في المغرب، فقد أعلنت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" أنها نظمت أمس الجمعة 106 مظاهرات بـ46 مدينة في المملكة تضامنا مع قطاع غزة، ورفضا للتجويع والتهجير القسري اللذين يمارسهما الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وقالت الهيئة (غير حكومية) -في بيان لها- إن مواطنين خرجوا في 106 مظاهرات بـ46 مدينة، وذلك للأسبوع الـ32 على التوالي، تحت شعار "فلسطين.. 76 سنة من المأساة والصمود"، في إشارة إلى ذكرى النكبة.