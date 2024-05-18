فايننشال تايمز عن مسؤول إسرائيلي سابق: لا فكرة عن كيفية انتهاء الحرب ولا تصور لما سيبدو عليه النصر في الواقع

فايننشال تايمز عن مصدرين مطلعين: مطالب الولايات المتحدة بوجود خطة ذات مصداقية لإجلاء المدنيين من رفح لم تتحقق

فايننشال تايمز عن مصدر مطلع على التخطيط لما بعد الحرب: أصبح من شبه المستحيل الدفاع عن إسرائيل حتى من أصدقائها

فايننشال تايمز عن مصدر مطلع: إضافة لخسائر إسرائيل الفادحة بعملياتها الأخيرة أطلقت حماس صواريخ على جنوب إسرائيل