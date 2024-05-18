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فايننشال تايمز عن مصدر مطلع على التخطيط لما بعد الحرب: أصبح من شبه المستحيل الدفاع عن إسرائيل حتى من أصدقائها
18/5/2024-|آخر تحديث: 18/5/202404:05 م (بتوقيت مكة المكرمة)
فايننشال تايمز عن مسؤول إسرائيلي سابق: لا فكرة عن كيفية انتهاء الحرب ولا تصور لما سيبدو عليه النصر في الواقع
فايننشال تايمز عن مصدرين مطلعين: مطالب الولايات المتحدة بوجود خطة ذات مصداقية لإجلاء المدنيين من رفح لم تتحقق
فايننشال تايمز عن مصدر مطلع على التخطيط لما بعد الحرب: أصبح من شبه المستحيل الدفاع عن إسرائيل حتى من أصدقائها
فايننشال تايمز عن مصدر مطلع: إضافة لخسائر إسرائيل الفادحة بعملياتها الأخيرة أطلقت حماس صواريخ على جنوب إسرائيل
المصدر : الجزيرة + فايننشال تايمز