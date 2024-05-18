شاهد.. سرايا القدس تفجر حقل ألغام في آليات للاحتلال وجنوده بحي الزيتون

عرضت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد جديدة قالت إنها من تفجير مقاتليها حقل ألغام في آليات وجنود للاحتلال في محور التقدم بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وتضمن الفيديو الذي عرضته سرايا القدس مشاهد خاصة لعمل وحدة الهندسة خلال المعركة، ولتقدم جنود الاحتلال الإسرائيلي باتجاه حق الألغام.

كما وثقت بالصورة لحظة تفجير حقل الألغام في آليات وجنود الاحتلال، وهو التفجير الذي أعقبه دخان كثيف كان يتصاعد من الهدف.

وعرضت سرايا القدس أيضا -في الفيديو الذي بثته قناة الجزيرة- مشاهد لبقايا الآليات المدمرة بعد انسحاب جنود الاحتلال، وأجهزة الاتصال التي تمت السيطرة عليها.

وكان الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قد أعلن أن مقاتليه يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محور التقدم شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أعلنت سرايا القدس أنها قصفت مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية "ردا على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا".