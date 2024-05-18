شاهد.. اشتباكات ضارية بين مقاتلي سرايا القدس وقوات الاحتلال بجباليا

بث الإعلام الحربي التابع لـ سرايا القدس -الجناح العسكري لـ حركة الجهاد الإسلامي– مقطع فيديو تضمن مشاهد قال إنها من الاشتباكات الضارية التي خاضها مقاتلو السرايا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد -التي عرضتها قناة الجزيرة- جانبا من الاشتباكات وإطلاق نار في أحد الأحياء بين مقاتلين من سرايا القدس وقوات الاحتلال.

وتوعد مقاتلون ظهروا في مقطع الفيديو بمواصلة عملياتهم ضد قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم جباليا.

وضمن عملياتها المتواصلة في مختلف مناطق قطاع غزة، أعلنت سرايا القدس في وقت سابق أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون الثقيل جنود وآليات العدو المتوغلة في حي التنور شرقي رفح جنوبي قطاع غزة.