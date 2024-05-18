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رئيس وزراء سلوفينيا: سنعترف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل

BRUSSELS, BELGIUM - MARCH 22: Prime Minister of Slovenia, Robert Golob attends a press conference during the European Council Meeting on March 22, 2024 in Brussels, Belgium. According to the Council's agenda, the EU leaders gathered to discuss the bloc's support for Ukraine, European security and defence, the conflict in the Middle East, EU enlargement and other matters. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)
رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب (غيتي)
18/5/2024

وصف رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب الوضع في غزة بأنه كارثي ويشهد خرقا لكل قوانين حقوق الإنسان، مؤكدا أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن"، قال غولوب إن انقسام مواقف أوروبا لا يساعد في جلب السلام.

وكان قادة سلوفينيا وإسبانيا وأيرلندا ومالطا قد أعلنوا، في بيان مشترك صدر مارس/آذار الماضي، أنهم مستعدون للاعتراف بدولة فلسطين.

وبدوره، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز -أمس الجمعة- أنه سيعلن الأربعاء المقبل موعد اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، مستبعدا أن يتم هذا الاعتراف يوم 21 مايو/أيار الجاري، ومشيرا إلى أنه يجري التنسيق بهذا الشأن مع دول أخرى لم يحددها.

وأكد وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن في وقت سابق أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو/أيار الجاري، من دون أن يحدد موعدا لذلك.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد اعترفت أغلبية الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة (137 دولة حسب إحصاء فلسطيني) حتى الآن بالدولة الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة + وكالات