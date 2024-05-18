رئيس وزراء سلوفينيا: سنعترف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل

وصف رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب الوضع في غزة بأنه كارثي ويشهد خرقا لكل قوانين حقوق الإنسان، مؤكدا أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن"، قال غولوب إن انقسام مواقف أوروبا لا يساعد في جلب السلام.

وكان قادة سلوفينيا وإسبانيا وأيرلندا ومالطا قد أعلنوا، في بيان مشترك صدر مارس/آذار الماضي، أنهم مستعدون للاعتراف بدولة فلسطين.

وبدوره، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز -أمس الجمعة- أنه سيعلن الأربعاء المقبل موعد اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، مستبعدا أن يتم هذا الاعتراف يوم 21 مايو/أيار الجاري، ومشيرا إلى أنه يجري التنسيق بهذا الشأن مع دول أخرى لم يحددها.

وأكد وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن في وقت سابق أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو/أيار الجاري، من دون أن يحدد موعدا لذلك.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد اعترفت أغلبية الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة (137 دولة حسب إحصاء فلسطيني) حتى الآن بالدولة الفلسطينية.