"الفارس الملثم".. خطاب أبو عبيدة يتصدر منصات التواصل

"الفارس الملثم يضرب ولا يبالي" بهذه العبارة علق مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي على ظهور أبو عبيدة الناطق باسم كتائب (عزالدين القسام) الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -خلال كلمة حصلت عليها الجزيرة- بعد مرور 32 أسبوعا على 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

مجاهدونا يواجهون قوة مرتجفة متخبطة ويعيدونها مكسورة لاتجد سوى الخيبة الفارس الملثم يضرب ولايبالي .. pic.twitter.com/FJal4FnrzS — islam (@islam58874264) May 17, 2024

وتصدرت كلمة أبو عبيدة أمس منصات التواصل الاجتماعي وتفاعل معها النشطاء على نطاق واسع قبل بثها على الجزيرة وبعده، وأجمع متصفحو منصة "إكس" على أن كلمات أبو عبيدة ستبقى للتاريخ.

كلمات للتاريخ:

" نحن غزة بسمائها وهوائها وبحرها ورمالها ونقول للعدو إن القادم أدهى وأمر ." الفارس الملثم #ابو_عبيدة حفظه الله تعالى pic.twitter.com/5RD6vH5wJq — سالم ربيح (@SalemRopp) May 17, 2024

ما زال وجه الخير #ابو_عبيدة يخرج علينا ويأتينا بالبشائر pic.twitter.com/eRyml1UQlT — مصــري غلبان ⭑🗨️ (@msr3y1) May 17, 2024

كلمة #ابو_عبيدة بنبرتها وقوتها المعتادة منذ 224 يوماً ،وما وضحه من خلال كلمته انه خلال ١٠ الأيام الأخيرة تم حصد ١٠٠ دبابة وآلية وهو المعدل الذي كان في بداية ألحرب

هذا العنفوان الخطابي والعسكري واليقين بالنصر يؤكد بلا ما لا يدع مجالاً للشك أنهم ما (.. وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ… pic.twitter.com/zpYavLx1Hz — النائب محمد ناصر الحزمي الإدريسي (@Mp_M_Alhazmi) May 17, 2024

ووصف رواد الفضاء الأزرق فيسبوك خطاب أبو عبيدة بخطاب العز والكرامة والحرية، وقال أحدهم "خطاب مليء بالمعلومات التي تثلج الصدور عن الخسائر التي يتكبدها العدو الصهيوني في ساحات القتال المختلفة".

كما طالب بعض الرواد من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الانسحاب من المعركة بأقل الخسائر قبل الغرق في وحل غزة، وذلك بعد كلمات أبو عبيدة والمشاهد التي بثتها كتائب القسام.

هذا المشهد يجسد حقيقة ما يجري للجيش الإسرائيلي في #غزة..

مقاتل واحد خرج من فوهة نفق فقتل طاقم دبابة كامل.. وعاد بسلام.. على نتنياهو ترك المكابرة والانسحاب باقل الخسائر قبل الغرق في وحل غزة #ابو_عبيدة pic.twitter.com/QiqxxkmLWi — روزان قباص ال سالم. يهودية يمنية (@Ro_gopa) May 17, 2024

وأكد أبو عبيدة أمس أن مقاتلي القسام استهدفوا خلال 10 أيام 100 آلية عسكرية للاحتلال، وأن "المقاومة مستعدة لمعركة استنزاف طويلة مع العدو وقدرتها على الصمود والقتال".

وأضاف أن "العدو الإسرائيلي يدخل الجحيم من جديد في غزة ويواجه مقاومة أشد، في ظل حرب غير متكافئة ودفاع أسطوري من شعب غزة ومقاومته ضد همجية الاحتلال".