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"الفارس الملثم".. خطاب أبو عبيدة يتصدر منصات التواصل

ابو عبيدة القسام المصدر: الاعلام العسكري
أبو عبيدة عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس (الإعلام العسكري التابع لحماس)
18/5/2024

"الفارس الملثم يضرب ولا يبالي" بهذه العبارة علق مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي على ظهور أبو عبيدة الناطق باسم كتائب (عزالدين القسام) الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -خلال كلمة حصلت عليها الجزيرة- بعد مرور 32 أسبوعا على 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

وتصدرت كلمة أبو عبيدة أمس منصات التواصل الاجتماعي وتفاعل معها النشطاء على نطاق واسع قبل بثها على الجزيرة وبعده، وأجمع متصفحو منصة "إكس" على أن كلمات أبو عبيدة ستبقى للتاريخ.

ووصف رواد الفضاء الأزرق فيسبوك خطاب أبو عبيدة بخطاب العز والكرامة والحرية، وقال أحدهم "خطاب مليء بالمعلومات التي تثلج الصدور عن الخسائر التي يتكبدها العدو الصهيوني في ساحات القتال المختلفة".

كما طالب بعض الرواد من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الانسحاب من المعركة بأقل الخسائر قبل الغرق في وحل غزة، وذلك بعد كلمات أبو عبيدة والمشاهد التي بثتها كتائب القسام.

وأكد أبو عبيدة أمس أن مقاتلي القسام استهدفوا خلال 10 أيام 100 آلية عسكرية للاحتلال، وأن "المقاومة مستعدة لمعركة استنزاف طويلة مع العدو وقدرتها على الصمود والقتال".

وأضاف أن "العدو الإسرائيلي يدخل الجحيم من جديد في غزة ويواجه مقاومة أشد، في ظل حرب غير متكافئة ودفاع أسطوري من شعب غزة ومقاومته ضد همجية الاحتلال".

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي