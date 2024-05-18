بوتين وزيلينسكي يرفضان الالتزام بهدنة أولمبية

ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة إلى أنه لن يلتزم بهدنة أولمبية وسيواصل المعارك في أوكرانيا خلال أولمبياد باريس، خلافا لرغبة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفضه هذه الهدنة.

وقال بوتين للصحافة الروسية في ختام زيارة للصين استمرت يومين "إن هذه المبادئ الأولمبية -بما في ذلك الهدنة الأولمبية- عادلة جدا، لكن قلة من الدول احترمتها عبر التاريخ باستثناء اليونان القديمة".

ثم ألمح الزعيم الروسي إلى أنه نظرا لاستبعاد روسيا من ألعاب باريس بسبب غزوها لأوكرانيا فإنه ليس عليها الامتثال لمبادئ اللجنة الأولمبية الدولية.

وأضاف "ينتهك المسؤولون الرياضيون الدوليون اليوم مبادئ الميثاق الأولمبي في ما يتعلق بروسيا من خلال منع رياضيينا من المشاركة في الألعاب الأولمبية تحت علمهم ونشيدهم الوطني، لكنهم يريدون منا الامتثال للقواعد التي يفرضونها علينا".

وخلص إلى القول "لكي تطلب شيئا من الآخرين عليك أن تحترم القواعد بنفسك".

رفض أوكراني

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية نشرت فجر اليوم السبت رفض زيلينسكي هدنة أولمبية يريدها الرئيس الفرنسي، وقال إنه أبلغ ماكرون أنه حتى لو تظاهرنا بأن هناك نوعا من وقف إطلاق النار لا يمكن الوثوق في بوتين، كما أنه لن يسحب قواته.

وأضاف أنه سأل ماكرون عن كيفية ضمان أن روسيا لن تستخدم هذا الوقت لجلب قواتها إلى أراضي أوكرانيا، وبالتالي بلاده ضد أي هدنة تصب في مصلحة روسيا.

وكان ماكرون قد أكد أنه يريد "فعل كل شيء" من أجل التوصل إلى هدنة أولمبية في جميع أنحاء العالم خلال الألعاب الأولمبية، وقال إن الرئيس شي جين بينغ قدم له دعمه في أوائل مايو/أيار الجاري.