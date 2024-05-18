إخوان الأردن ينتخبون مراد العضايلة مراقبا عاما للجماعة

انتخب مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن مراد العضايلة، مراقبا عاما للجماعة، خلفا للمراقب العام السابق عبد الحميد ذنيبات، وذلك بعد فوزه على منافسه حمزة منصور، وذلك في الجولة الثانية من الانتخابات، التي فاز فيها بـ28 صوتا مقابل 27 لمنصور.

كما تم انتخاب عبد الحميد ذنيبات رئيسا لمجلس الشورى، بعد فوزه على الدكتور عبد الله عبيدات (28 صوتا مقابل 27)، في حين تم انتخاب الدكتور أيمن توفيق أبو الرب نائبا لذنيبات.

وقد تم انتخاب كل من جميل أبو بكر، ومحمد خليل عقل، ومعتز الهروط، ووائل السقا، وعارف حمدان، وعلي أبو السكر أعضاء للمكتب التنفيذي للجماعة.

وكانت جلسة المجلس انعقدت -اليوم السبت- في العاصمة عمان، حيث شهدت انسحاب الدكتور همّام سعيد المراقب العام الأسبق للجماعة من المنافسة على رئاسة مجلس الشورى.