أبرز تطورات اليوم الـ225 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ225 من العدوان على غزة، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة في مخيم جباليا أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى بعد تدميره حيا سكنيا على رؤوس ساكنيه.

وفي تطورات ميدانية أخرى، قصفت المقاومة مدينة عسقلان وغلاف غزة بالصواريخ، وأكدت أنها أوقعت خسائر فادحة جديدة في صفوف قوات الاحتلال خلال المعارك الضارية في مخيم جباليا وشرق رفح.

عشرات الشهداء

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، السبت، لا سيما في مخيم جباليا شمالي القطاع حيث استشهد قرابة 40 فلسطينيا، في حين أدى الهجوم على شرق رفح إلى تهجير نحو 650 ألف شخص.

وأفاد مراسل الجزيرة في مخيم جباليا بأن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة في حي سكني بمحيط مستشفى كمال عدوان، ذهب ضحيتها عشرات المواطنين بين شهيد وجريح.

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المقاومة تكبد الاحتلال خسائر فادحة

أطلقت المقاومة الفلسطينية صواريخ باتجاه عسقلان ومواقع في غلاف غزة في الوقت الذي تواصل فيه التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في جباليا شمالي القطاع وفي الأحياء الشرقية من مدينة رفح جنوبا، حيث أعلنت أن مقاتليها أجهزوا على 20 جنديا إسرائيليا خلال عمليتين.

وفي أكبر عملية أعلنت عنها اليوم، قالت كتائب القسام إن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا في حي التنور شرق مدينة رفح.

وفي عملية أخرى، أعلنت عنها مساء السبت، قالت القسام إن مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية راجلة وفجّروا بها عبوة مضادة للأفراد، مؤكدين مقتل 5 من الجنود وإصابة آخرين، وذلك في محيط مسجد التابعين شرق رفح.

من جهتها، قالت سرايا القدس إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة شرق رفح.

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غانتس يهدد

وعلى الجانب الإسرائيلي، تصاعدت حدة الخلافات بين مكونات مجلس الحرب الإسرائيلي، فقد هدد الوزير بيني غانتس -مساء السبت- بالانسحاب من حكومة الحرب الإسرائيلية، وحدد مهلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للموافقة على خطة لما بعد الحرب على غزة، في حين ذكرت قناة إسرائيلية أن غانتس أجرى لقاءات سرية في عدة عواصم عربية.

وبدوره، رد نتنياهو سريعا على تصريحات غانتس بقوله: "في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا في رفح، يختار غانتس توجيه إنذار لرئيس الحكومة، بدلا من حماس".

وفي مؤتمر صحفي بتل أبيب، حدد غانتس شرطه النهائي لبقائه في الائتلاف الحكومي في ظل رفض نتنياهو وضع خطة ما بعد الحرب لحكم قطاع غزة، وطالب حكومة الحرب بخطة من 6 نقاط بحلول الثامن من يونيو/حزيران المقبل.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن غانتس أجرى لقاءات سرية في عدة عواصم عربية قبل أن يعقد مؤتمره الصحفي.

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أبو عبيدة يهاجم الاحتلال مجددا

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن "قيادة العدو تزج بجنودها في أزقة غزة ليعودوا في نعوش، من أجل البحث عن رفات بعض الأسرى الذين تعمدت هي نفسها استهدافهم وقتلهم سابقا".

جاء ذلك في منشور عبر منصة تلغرام لأبو عبيدة غداة ادعاء الجيش الإسرائيلي استعادة 3 جثث لإسرائيليين كانت محتجزة في قطاع غزة منذ معركة طوفان الأقصى.

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تظاهرات لعائلات الأسرى

في المقابل، تظاهرت عائلات الأسرى لدي المقاومة في قطاع غزة، للمطالبة بالإفراج عن ذويها ووقف الحرب فورا، ودعت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتنحي، في حين ذكر المدير الأسبق للموساد أن نتنياهو يتعمد عدم التوصل لصفقة تبادل.

وقالت العائلات -في بيان- إنه "يجب منع نتنياهو من الانفراد باتخاذ القرار"، مشيرة إلى أن "حكومة نتنياهو تخلت عن أبنائنا والسبيل الوحيد لإنقاذهم وقف الحرب فورا".

وطالبت في مؤتمر صحفي نظمته قرب مقر وزارة الدفاع في مدينة تل أبيب بـ"إزاحة نتنياهو فورا من الحكم، لأنه يترك أبناءنا ليواجهوا الموت"، ودعت وزير الدفاع يوآف غالانت "وباقي القادة" لإزاحة "نتنياهو من الحكم".

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مصر تنفي

وعلى الصعيد العربي، نفت مصر، السبت، التراجع عن التدخل في دعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر رفيع المستوى، لم تذكر اسمه، قوله إنه لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب أفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

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هجمات جديدة لحزب الله

فقد أعلن حزب الله اللبناني، السبت، تنفيذ 5 عمليات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية في الجليل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا المحتلة، مؤكدا استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة برانيت الحدودية بالصواريخ.

كما قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صاروخين على الثكنة من دون وقوع إصابات، وإن مقاتلاته قصفت منصة إطلاق طائرات ومباني عسكرية تابعة للحزب بمنطقتي كونين والخيام في جنوب لبنان.

يأتي ذلك في حين قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن مستوطنات الشمال المهجورة باتت "مناطق إبادة" بسبب هجمات حزب الله.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي انفجار طائرة مسيرة أطلقت من جنوب لبنان، في بلدة مرغليوت بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

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مظاهرات حول العالم دعما لغزة

وخرجت، السبت، مظاهرات في عدة دول غربية وعربية في إطار فعاليات إحياء الذكرى الـ76 للنكبة الفلسطينية، ودعما لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل للشهر الثامن.

فقد انطلقت مسيرة وطنية للتضامن مع فلسطين من وسط العاصمة البريطانية لندن باتجاه مقر الحكومة البريطانية للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والضغط على الحكومة البريطانية لوقف تراخيص مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وفي فرنسا، خرجت في العاصمة باريس مسيرة للتنديد بالعدوان على غزة والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

وفي ألمانيا، انطلقت في العاصمة برلين مظاهرة دعت إليها منظمات وجمعيات ألمانية، بينها منظمات يهودية، تضامنا مع فلسطين واحتجاجا على ما وصفوها بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

كما خرجت مظاهرات مماثلة في تركيا والنمسا وإيطاليا وفنلندا والدانمارك وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وتونس والمغرب.

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إصابة ناقلة نفط بالبحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، السبت، أن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا في البحر الأحمر أصاب ناقلة نفط ترفع علم بنما وتملكها وتشغلها شركة يونانية.

وأوضحت سنتكوم -في بيان- أنه "في حوالي الساعة الواحدة صباحا (بتوقيت صنعاء) من السبت، أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا مضادا للسفن في البحر الأحمر، أصاب ناقلة النفط تحمل اسم إم تي ويند، وترفع علم بنما، وتملكها وتشغلها اليونان".

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