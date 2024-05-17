شاهد.. قناص فلسطيني يبعث برسالة قبل قنصه جنديا إسرائيليا بجباليا

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد من قنص أحد مقاتليها لقناص إسرائيلي شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقبل تنفيذ عملية القنص، وجه مقاتل بسرايا القدس رسالة لقوات الاحتلال مفادها "سوف نلتقطكم كما الفئران رأسا رأسا حتى تفروا هاربين".

وبحسب الفيديو، كان القناص الإسرائيلي متمركزا في أحد المباني، لكن لم يعرف مصيره بعد عملية القنص.

ونفذت فصائل المقاومة في غزة عشرات عمليات القنص منذ الحرب الإسرائيلية على القطاع، وخاصة بعد بدء جيش الاحتلال عملية برية واسعة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.