ملك توقعات الزلازل الهولندي يغرّد عن الأهرامات المصرية ويشعل منصات التواصل

بعد أن شغل منصات التواصل منذ أسبوع، محذرا بتوقعه من حدوث سلسلة زلازل قوية من فئة 7 و8 درجات خلال الفترة من 17 إلى 23 مايو/أيار الحالي، عاد راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس ليغرد مجددا، لكن هذه المرة عن أهرامات الجيزة المصرية.

وقام بنشر صورة الأهرامات المصرية وأبو الهول وأرفقها بتغريدة "إن هندسة أهرامات الجيزة، عندما يتم بحثها بشكل صحيح، تحمل أدلة على معرفة متقدمة جدا، والتي وفقا لفهم العصر الحديث لا يمكن أن تكون موجودة في ذلك الزمن البعيد".

وأضاف قائلا "لا يزال أمامنا الكثير لنكتشفه حول التاريخ الحقيقي لهذا الكوكب".

The geometry of the Giza pyramids when properly researched, hold clues of very advanced knowledge that according to modern day understanding could not possibly have existed in that distant past. We still have much to discover about the true history of this planet. pic.twitter.com/wabNOhsj6w — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) May 16, 2024

وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي من مصر مع منشور الباحث الهولندي، وأعادوا ترجمة المنشور وتداوله على نطاق واسع، معربين عن فخرهم بالأهرامات المصرية التي تعبّر عن حضارتهم كمصريين.

إن هندسة أهرامات الجيزة، عندما يتم بحثها بشكل صحيح، تحمل أدلة على معرفة متقدمة جدًا والتي وفقًا لفهم العصر الحديث لا يمكن أن تكون موجودة في ذلك الماضي البعيد. لا يزال أمامنا الكثير لنكتشفه حول التاريخ الحقيقي لهذا الكوكب. https://t.co/120th88iXT — Arly 👑🇪🇬 (@ArleEgypt) May 16, 2024

وتساءل بعض النشطاء على منصة "إكس": كيف لم يتم بعد كشف أسرار الحضارات القديمة كالحضارة المصرية، خاصة أننا في عصر أكثر تقدما من العصور القديمة؟

سؤال مهم من قال اننا اكثر تقدما من هؤلاء القدماء .لم نكتشف بعد أسرار الحضارات القديمة والتي عند اكتشافها سنعلم مدي التأخر الذي نحن عليه الآن. وصفهم القرآن الكريم بقوله وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذو الاوتاد وغيرها من الآيات في وصف الاقوام السابقين . — Hassan Selim (@HassanS10451772) May 17, 2024

بينما غرد بعض رواد الفضاء الأزرق (فيسبوك) على منشور الباحث الهولندي بطريقة عفوية ومضحكة، إذ دعاه أحدهم إلى الاكتفاء بالتغريد عن الزلازل والكوارث الطبيعية وعدم الاقتراب من الهندسة، وذلك لأن العالم تعود على توقعات فرانك المثيرة للجدل والمتعلقة بالزلازل التي ضربت الأرض مؤخرا، وأثارت الخوف بين سكان البلدان المتضررة.

يذكر أن أهرامات الجيزة شكّلت جزءا لا يتجزأ من التراث المصري القديم، وكانت محط اهتمام الباحثين وجدل المؤرخين منذ اكتشافها، وهي من أهم أسباب الجذب السياحي لمصر، كما أن أحدها يعد من عجائب الدنيا السبع.

ويوجد في مصر أكثر من مئة هرم قديم، إلا أن أشهرها وأكبرها هي الأهرام الـ3 "خوفو" و"خفرع" و"منقرع"، التي تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، على بُعد 15 كيلومترا فقط من وسط القاهرة، حيث اعتقد المصريون القدماء بأن الناحية الغربية ترمز لعالم الموتى كون الشمس تغرب فيها فخصصوها لمدافنهم، وأن الناحية الشرقية ترمز لعالم الأحياء لذلك بنوا مدنهم فيها.