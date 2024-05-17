غزة اليوم.. عمليات نوعية للمقاومة ومجازر جديدة للاحتلال بحق المدنيين

نفذت المقاومة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، عمليات نوعية ضد جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أقر بصعوبة الوضع الميداني وارتكب مجازر جديدة بحق المدنيين في شمال وجنوب القطاع.

وقد شهدت مختلف محاور التوغل في قطاع غزة قتالا ضاريا خاصة في مخيم جباليا شمال القطاع والمناطق الشرقية من رفح.

وقالت كتائب عز الدين القسام إن مقاتليها تسللوا خلف خطوط العدو شرق مخيم جباليا، واستهدفوا دبابة وناقلة جند في معسكر جباليا، وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح.

وأعلنت القسام أنها تمكنت من قطع خط الإمداد الإسرائيلي شرق معسكر جباليا بعد أن استهدفت فيه ناقلة جند ومجموعة من الجنود وأوقعت عددا منهم بين قتيل وجريح.

وأضافت أنها قصفت قوات الجيش الإسرائيلي داخل معبر رفح البري جنوب شرق مدينة رفح بقذائف هاون.

قنص وقصف

من جهتها، أعلنت سرايا القدس استهداف تجمع لجنود الاحتلال بقذيفة "تي.بي.جي" مضادة للأفراد في محور التقدم شرق مخيم جباليا.

وأشارت إلى أنها قصفت بقذائف هاون تجمعا لآليات الاحتلال الإسرائيلي، وقوة راجلة، قرب معمل الدغل على جبل الكاشف، شرق جباليا.

كما أعلنت سرايا القدس قصفها بالتعاون مع "ألوية صلاح الدين" سديروت برشقة صاروخية، وأضافت أنها قنصت قناصين إسرائيليين في مبنى بشارع أبو العيش، في مخيم جباليا شمالي القطاع.

ونشرت السرايا أيضا صورا لقنص مقاتليها قناصا عسكريا إسرائيليا شرق مخيم جباليا.

وبثت صورا قالت إنها تظهر استهداف مقاتليها جنودا وآليات إسرائيلية توغلت في شرق رفح بقذائف هاون.

اشتباكات ضارية

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك، شمال شرقي المحافظة الوسطى في قطاع غزة. وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة ضراوة الاشتباكات.

في المقابل، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بصعوبة الوضع في جباليا، وأعلن إصابة جندي من وحدة الهندسة بجروح خطرة في معارك شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الفرقة 98 سيطرت على منطقة جباليا، شمالي قطاع غزة، ووسّعت رقعة القتال فيها على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن قوات من الكوماندوز وألوية عدة تواصل قتالها في مناطق شرقي مدينة رفح.

مجازر وحرائق

وأفاد مراسل الجزيرة بوجود جثامين عشرات الشهداء في شوارع مخيم جباليا. وقال إن فرق الإغاثة لا تستطيع الوصول إليها، بسبب القصف المستمر وتوغل آليات الاحتلال داخل المخيم لليوم السادس على التوالي.

وأضاف مراسل الجزيرة أن القصف تسبب أيضا باندلاع حرائق في بعض الأحياء السكنية.

وفي رفح جنوب القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشعوت وسط المدينة.

كما أفاد بأن قوات الاحتلال شنت غارات على حي الجنينة، وقصفت بالمدفعية حي البرازيل.

وأضاف مراسل الجزيرة أن آليات الاحتلال المتقدمة إلى مدخل بيت حانون شمالي قطاع غزة، تواصل محاصرة مراكز الإيواء، ومنع الأهالي والنازحين من المغادرة.

وقال المراسل إن 4 شهداء لا يزالون تحت أنقاض منزل عائلة التلباني في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والذي تعرض فجر اليوم لقصف إسرائيلي.

وقال مدير الدفاع المدني في شمال غزة أحمد الكحلوت إن الاحتلال الإسرائيلي دمّر كل أشكال الحياة، وأحرق أجزاء كبيرة من مخيم جباليا.

وأضاف الكحلوت في مقابلة مع الجزيرة أن كوادر الدفاع المدني لم تتمكن من انتشال كل جثث الشهداء، وهناك عشرات منها ملقاة في شوارع مخيم جباليا.

حصيلة العدوان

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة؛ أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد مدنيين اثنين، وإصابة آخرين، في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا، وتسبب في تدمير ممتلكات المدنيين.

وقد وصل عدد من الجرحى إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات، لتلقي العلاج. كما استشهد 4 فلسطينيين، وجرح آخرون، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة النصيرات الابتدائية، وسط قطاع غزة، والتي تؤوي نازحين.

وأسفر القصف أيضا عن اندلاع حريق كبير في المكان وتمكنت طواقم الدفاع المدني من السيطرة على النيران، بعد أن ألحقت أضرارا كبيرة بالمدرسة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، في الساعات الـ24 الأخيرة، 4 مجازر، راح ضحيتها 31 شهيدا و56 جريحا.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 35 ألفا و303 شهداء و79 ألفا و261 جريحا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.