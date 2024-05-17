استشهاد قيادي بارز في كتيبة جنين بقصف إسرائيلي

استشهد إسلام خمايسي أحد قادة كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في وقت متأخر من مساء الجمعة في قصف بطائرة حربية إسرائيلية على حارة الدمج في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مراسل الجزيرة إن إسرائيل تتهم خمايسي بالوقوف وراء عملية حرميش غرب جنين العام الماضي وقتل فيها مستوطن.

من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الغارة الإسرائيلية استهدفت ما زعمت أنها خلية كانت تستعد لتنفيذ هجوم وشيك، ووصفت الغارة بأنها غير اعتيادية والجيش الإسرائيلي لم يستخدم غارات جوية بالضفة إلا مرات قليلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقل موقع والا عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الغارة استهدفت خلية كانت تعد قنبلة موقوتة في مخيم جنين، وجاءت للحفاظ على أمن الجنود الإسرائيليين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الغارة استهدفت منزلا في مخيم جنين، وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة 8 آخرين.