شاهد.. القسام تستهدف دبابة ميركافا وناقلة جند وآليات للاحتلال بجباليا وشرق رفح

بثت كتائب عز الدين القسام-الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد قالت إنها لعملية مركبة قامت بها شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ولاستهداف جنود وآليات الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

واستهدف مقاتلو القسام في العملية المركبة دبابة من نوع ميركافا وناقلة جند بقذائف الياسين 105، وأطلقوا النار من سلاح رشاش "بي كيه سي" (BKC) باتجاه مجموعة من الجنود كانوا بجانب ناقلة جند شرق مخيم جباليا .

وأظهرت المشاهد -كما ظهر في مقطع الفيديو الذي عرضته قناة الجزيرة اليوم الجمعة- مقاتلين من القسام وهم يستهدفون من مسافة قريبة الدبابة الإسرائيلية التي تصاعد منها دخان كثيف، ويستهدفون بسلاحهم الرشاش جنود الاحتلال، في حين قال أحد المقاتلين إنه أصاب الهدف.

وفي الفيديو الثاني الذي عرضته كتائب القسام، استهدف مقاتلوها جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال شرق مدينة رفح.

وتواصل فصائل المقاومة تنفيذ عدة عمليات في مختلف مناطق قطاع غزة كبدت جنود الاحتلال خسائر بشرية ومادية.