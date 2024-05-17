الضفة الغربية.. مواجهات في قلقيلية وشهيد بطولكرم

اندلعت مواجهات بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين في بلدة كفر قدوم، شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، فيما شيع أهالي محافظة طولكرم جثمان الشهيد كريم اعمير الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه، بلدة بلعا الليلة الماضية.

وعقب خروج المظاهرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وقطاع غزة اندلعت مواجهات بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين.

واستخدمت قوات الاحتلال قنابل الغاز المدمع، وأطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين لتفريقهم، وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة من محوريها، الجنوبي والشرقي، معززة بعدد من الآليات العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال أسفرت عن إصابة شاب.

وفي محافظة طولكرم، شيع الأهالي جثمان الشهيد كريم اعمير الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام، الليلة الماضية، بلدة بلعا شرق المدينة.

وانطلق موكب التشييع من "مستشفى الشهيد ثابت" الحكومي في مدينة طولكرم، وجاب شوارع المدينة، وردد المشيعون هتافات تندد بجرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

في غضون ذلك، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مداخل بلدة سِنجل، شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية، وأبقت على أحدها مفتوحا مع نصب بوابة حديدية.

وأفادت مؤسسات مقاومة الاستيطان بأن جرافات جيش الاحتلال أعادت صباح اليوم إغلاق الطرق الفرعية والرئيسية المؤدية إلى البلدة، للمرة الثالثة خلال أسابيع.

وأبقى جيش الاحتلال البوابة الحديدية التي يتحكم بإغلاقها، ويعرقل بها حركة المواطنين للدخول والخروج من البلدة.