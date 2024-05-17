أبو عبيدة: العدو يدخل الجحيم من جديد ويواجه مقاومة أشد
17/5/2024-|آخر تحديث: 17/5/202407:22 م (بتوقيت مكة المكرمة)
أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في كلمة مصورة حصلت عليها الجزيرة:
- 32 أسبوعا منذ 7 أكتوبر وشعب غزة ومقاوموه يخوضون حربا غير متكافئة ودفاعا أسطوريا ضد همجية العدو.
- أيام وليال وأسابيع طويلة مارس العدو وحكومته النازية فيها أبشع جرائم الإبادة ضد شعبنا.
- جيش العدو يتفاخر بجرائمه التي ارتكبها في غزة كإنجازات عسكرية.
- الترويع والإجرام والتدمير الممنهج هو الاستراتيجية الثابتة المتبعة من العدو في غزة.
- كما توعدنا العدو في كل مرة أنه حيث يطمح إلى تسجيل نصر أو انجاز سيجدنا أمامه.
- العدو في سلسلة من التخبط قرر بدء عدوان بري على رفح وحي الزيتون وجباليا ظانا أنها باتت أهدافا سهلة.
- العدو متوهم أنه إذا أحرق الأخضر واليابس منذ أكثر من 7 أشهر فإنه لن يجد فيها مقاومة تذكر.
- العدو يدخل الجحيم من جديد ويواجه مقاومة أشد.
- مجاهدونا تمكنوا خلال 10 أيام من استهداف 100 آلية عسكرية صهيونية في محاور القتال بغزة.
- العدو في كل مناطق توغله يعد قتلاه وجرحاه بالعشرات ولا يكاد يتوقف عن انتشال جنوده.
- العدو يعلن عن جزء من خسائره لكن ما نرصده أكبر بكثير.
- مجاهدونا يجابهون في محاور المواجهة العدو بزخم كبير بمختلف ما لديهم من الأسلحة.
- نواجه العدو بالأسلحة المضادة للدروع والأفراد وبتفجير المباني وفتحات الأنفاق وحقول الألغام والقنص.
- رغم حرب التجويع والتدمير والقتل فإن مقاومتنا ومن خلفها شعبنا تخرج أمام العدو من كل مكان.
- مجاهدونا يواجهون قوة مرتجفة متخبطة ويعيدونها مكسورة لا تجد سوى الخيبة.
- الأسلحة الأميركية المسخرة لإبادة شعبنا تحدث دمارا هائلا وهو الإنجاز الوحيد لهذا العدو المأزوم.
- بعد 224 يوما نؤكد أن ما يحدث من مواجهة بطولية لمقاومينا وشعبنا تؤكد قدرتنا على الصمود والقتال.
- مستعدون لمعركة استنزاف طويلة مع العدو.
- نحن غزة بسمائها وهوائها وبحرها ورمالها.
- متلازمة الفشل لقيادة العدو وأكذوبة الضغط العسكري لتحرير الأسرى وصفة لتسريع ذهابهم للمجهول.
- نعلن باستمرار وبكل وضوح عن بعض حالات القتلى والموتى لأسرى العدو نتيجة غطرسة وتضليل حكومتهم.
- نتوجه بالتحية لمجاهدي شعبنا الأبطال في الضفة المحتلة الذين لا يكلون في الدفاع عن أهلنا.
- نجدد مباركتنا للضربات التي يطلقها أخوتنا في الجبهة الجنوبية للبنان.
- نبارك عملية إخوان أنصار الصدق في اليمن العزيز.
- التحية لأخوتنا في المقاومة الإسلامية في العراق.
- التحية لكل أحرار العالم في أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية وكل العالم على تضامنهم.
- هذا التضامن غير المسبوق الذي يفضح الاحتلال يعبر عما أحدثه طوفان الأقصى من زلزال في الوعي العالمي.
- إن عاقبة صبركم يا أهلنا لن تكون إلا الفرج والنصر.
- معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالا على مستوى الوعي العالمي.
- إمعان المحتل في إجرامه مقابل هتاف الملايين باسم الشعب الفلسطيني دليل على عظمته.
المصدر : الجزيرة