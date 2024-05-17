أبرز تطورات اليوم الـ224 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ224 من عدوانه على غزة، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة بحق المدنيين، ومن جانبها تواصل المقاومة خوض المعارك الضارية في الشمال والجنوب مكبدة الاحتلال المزيد من الخسائر في الأرواح والعتاد.

وبينما تواصل إسرائيل والولايات المتحدة مباحثاتهما بشأن ترتيب ما يسمى "بعد الإطاحة بحماس" أطلّ الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة ليؤكد صمود المقاومة مقدما حصيلة عن عملياتها في الأسبوع الأخير متوعدا الاحتلال بهزيمة نكراء.

وعلى الجبهة اللبنانية، واصل حزب الله عملياته ضد المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية، بينما استمرت غارات الاحتلال على بلدات وقرى جنوب لبنان.

وعلى الصعيد الإنساني، وصلت للرصيف العائم على شاطئ غزة أول شحنة مساعدات إنسانية، بينما أكدت الأمم المتحدة أن هذا الميناء المؤقت لا يمكن أن يكون بديلا للمعابر البرية.

وفيما يلي أبرز تطورات اليوم الـ224 من العدوان الإسرائيلي على غزة:

جيش في الجحيم

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام إن مقاتلي القسام استهدفوا خلال 10 أيام 100 آلية عسكرية للاحتلال، مؤكدا استعداد المقاومة لمعركة استنزاف طويلة مع "العدو" وقدرتها على الصمود والقتال.

وأضاف أبو عبيدة -خلال كلمة حصلت عليها الجزيرة- أن "العدو الإسرائيلي" وبعد 32 أسبوعا من يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يدخل "الجحيم" من جديد في غزة ويواجه مقاومة أشد، في ظل حرب غير متكافئة ودفاع "أسطوري" من شعب غزة ومقاومته ضد "همجية" الاحتلال.

مصر وإسرائيل واليوم التالي

جددت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، مطالبتها إسرائيل بتوضيح خطتها بخصوص من سيحكم غزة بعد الحرب، وشددت على ضرورة حل الخلاف بسرعة بين القاهرة وتل أبيب بشأن الأزمة في القطاع.

جاء ذلك في مقابلة أجراها السفير الأميركي لدى إسرائيل جاك ليو، مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية الخاصة.

وأشار السفير الأميركي إلى اتفاق بلاده مع إسرائيل على ضرورة إقصاء حماس من حكم غزة، وعلى ألا يقوم الجيش الإسرائيلي باحتلال دائم للقطاع.

واعتبر أن التعاون بين إسرائيل ومصر بالغ الأهمية لأمن الطرفين والمنطقة، وأن هناك وعيا بالحاجة الملحة لحل هذا الأمر بسبب الوضع الإنساني في غزة. ودعا "ليو" القاهرة وتل أبيب لحل خلافاتهما بشأن معبر رفح.

عمليات نوعية للمقاومة

نفذت المقاومة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، عمليات نوعية ضد جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أقر بصعوبة الوضع الميداني.

وقد بثت كل من كتائب القسام وسرايا القدس تسجيلات مصورة توثق عمليات قنص وقصف واشتباك نفذتها ضد جنود الاحتلال شمال وقطاع غزة.

مجازر جديدة للاحتلال

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، الساعات الـ24 الأخيرة، 4 مجازر راح ضحيتها 31 شهيدا و56 جريحا.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 35 ألفا و303 شهداء، و79 ألفا و261 جريحا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

75 صاروخا في يوم

قال الجيش الإسرائيلي إن 75 صاروخا أطلقت اليوم من لبنان باتجاه منطقة إصبع الجليل شمالي إسرائيل وجنوب الجولان.

وقد أعلن حزب الله تنفيذ 3 هجمات ضد مواقع إسرائيلية بالجليل والجولان، وقال إنه قصف بـ50 صاروخ كاتيوشا قاعدة "تسنوبار" بالجولان.

ومن جانبه، قال الدفاع المدني بجنوب لبنان إن 3 أشخاص استشهدوا، بينهم اثنان من الجنسية السورية في غارة إسرائيلية على بلدة النجارية، كما نعى حزب الله مقاتلا قضى في الغارة.

وأعلنت حركة حماس في لبنان استشهاد القائد شرحبيل أبو عمرو بعد استهدافه من طائرات الاحتلال في البقاع الغربي.

المقاومة ترفض أي وجود عسكري أجنبي

أكدت حركة حماس وجميع فصائل المقاومة مجددا رفض أي وجود عسكري لأي قوة أجنبية على الأراضي الفلسطينية.

وقالت إن أي طريق لإدخال المساعدات، بما فيه الرصيف المائي، ليس بديلا عن فتح كل المعابر البرية وبإشراف فلسطيني.

13 دولة تحذر إسرائيل من هجوم رفح

قالت وكالة الأنباء الألمانية إن وزراء خارجية 13 دولة -من بينهم مجموعة السبع باستثناء الولايات المتحدة- طالبوا في خطاب موجه لنظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتوفير المزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني، محذرين إسرائيل من الهجوم على رفح.

كما طالبوا الحكومة الإسرائيلية بالتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة والمتفاقمة في غزة، ودعوا إلى فتح كل المعابر الحدودية أمام المساعدات بما في ذلك معبر رفح.

وذكرت الوكالة أن الخطاب وقعه أيضا وزراء خارجية أستراليا والدانمارك وفنلندا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والسويد.

مواجهات بقلقيلية وشهيد بطولكرم

اندلعت مواجهات بين قوات جيش الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة كفر قدوم، شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، بينما شيع أهالي محافظة طولكرم جثمان كريم اعمير الذي استشهد برصاص الاحتلال الذي اقتحم بلدة بلعا الليلة الماضية.

وعقب خروج المظاهرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمنددة بالجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، اندلعت مواجهات بين قوات جيش الاحتلال وشبان فلسطينيين.