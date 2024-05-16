حزب الله ينفّذ 12 هجوما والاحتلال يعلن إصابة 3 جنود

أعلن حزب الله، اليوم الخميس، تنفيذه 12 عملية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية في مناطق مختلفة، ونعى اثنين من عناصره قُتلوا بغارات إسرائيلية، في حين أعلن جيش الاحتلال إصابة 3 جنود في قصف شنته مسيّرة أُطلقت من لبنان.

وقال الحزب إنه نفذ 10 عمليات في الجولان المحتل والجليل، وهاجم بالمسيرات منشآت صناعية تابعة لوزارة للجيش الإسرائيلي شمال كريات شمونة وأصاب الأهداف بدقة، وقصف بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا قيادة فرقة الجولان ‌‏في نفح، وثكنة الدفاع الجوي في كيلع، وثكنة المدفعية في يوآف، كما هاجم بمسيّرة مسلحة بصواريخ موقع المطلة ‏وحاميته.

وأضاف أنه استهدف بأسلحة صاروخية موقع السمّاقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، كما استهدف آلية عسكرية، وأوقع قتلى وجرحى في صفوف الجنود، واستهدف بصواريخ بركان وقذائف المدفعيّة انتشارا لجنود إسرائيليين في محيط موقع جل العلام.

وقال حزب الله إنه هاجم ثكنة زرعيت واستهدف التجهيزات التجسسية في زرعيت، وبمواقع جل الدير وراميا وجل العلام وعداثر.

وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صاروخين تجاه موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة.

إصابة جنود إسرائيليين

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 3 جنود في قصف شنته مسيرة أُطلقت من لبنان تجاه المطلة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن حزب الله أنه قتل وأصاب جنودا إسرائيليين في هجوم هو الأول بمسيرة مسلحة بصواريخ "إس 5″‏، استهدف موقع المطلة الإسرائيلي.

وهذه أول مرة يعلن فيها الحزب استخدام مسيرة مسلحة بصواريخ "إس 5″، منذ بدء المواجهات الراهنة مع إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو صاروخ روسي عيار 57 ملم شديد الانفجار.

من ناحيتها، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن حرائق اندلعت في مواقع عدة على طول الحدود مع لبنان، جراء إطلاق عشرات القذائف منذ ساعات الصباح الأولى، وأضافت أن فرق الإطفاء تجد صعوبة في السيطرة على الحرائق بسبب الرياح وصعوبة الوصول إلى المواقع، خشية استهدافها بصواريخ من حزب الله.

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية رصد إطلاق أكثر من 120 صاروخا من جنوب لبنان.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي إن قوات الجيش على جاهزية عالية بالحدود مع لبنان، وأضاف خلال جولة تفقدية للجبهة الشمالية، برفقة كبار القادة والضباط، أنه سيتم اتخاذ قرارات مهمة وردود فعل قوية وفقا للتطورات.

غارات إسرائيلية

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة 10 أهداف في لبنان بشكل متتالٍ، مدعيا أن أغلبها أهداف عسكرية لحزب الله أو تمثل تهديدا لإسرائيل.

وعادة ما يدعي الجيش الإسرائيلي أن هجماته في لبنان تطول أهدافا أو كوادر عسكرية لحزب الله، لكن الجانب اللبناني يقول إن كثيرا منها تستهدف مدنيين أبرياء.

من جانبه، نعى حزب الله في وقت سابق اليوم اثنين من عناصره قُتلا بنيران إسرائيلية جنوب لبنان، ما يرفع الحصيلة المعلنة لقتلى الحزب إلى 299 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فيما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية مقتل شخصين جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق الرمادية ـ قانا في صور، دون الإفصاح عن هوية الضحيتين.

وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة 3 مدنيين، بينهم اثنان في حالة حرجة بقصف إسرائيلي على محيط بلدة الخيام جنوبي لبنان.

وأضاف أن المقاتلات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على بلدات كفركلا وحولا وعيتا الشعب ومحيط بلدة قانا ومنطقة جبل الريحان، كما استهدفت فجرا مرتفعات بلدتي بريتال والخريبة في البقاع، وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدتي الخيام وكفرشوبا.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا على الحدود، خلّف مئات القتلى والجرحى، معظمهم في لبنان.