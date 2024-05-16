الاحتلال ينفذ اقتحامات واسعة ومتزامنة بمعظم أنحاء الضفة

أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي معظم أنحاء مدن الضفة الغربية وبشكل متزامن منتصف ليل الأربعاء.

وقالت المراسلة إن الاقتحامات شملت مدن نابلس وطولكرم وقلقيلية وأريحا وطوباس وبيت لحم والخليل، فيما أفاد مراسل الجزيرة بأن العملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال تستهدف محال الصرافة.

وداهمت قوات الاحتلال محل صرافة في منطقة رأس الجورة بالخليل جنوب الضفة، فيما اعتقلت فتاة من بيت لحم جنوب الضفة تعمل في أحد محال الصرافة.

وقالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال توزع منشورات تتهم فيها شركات صرافة في الضفة الغربية بتمويل ما تصفه بالإرهاب.

وبعد قليل من ورود أخبار الاعتداءات الإسرائيلية قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مواطنا استشهد وأصيب آخران بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في طولكرم، ثم ارتفعت حصيلة الضحايا -وفق مراسل الجزيرة- إلى 3 شهداء.

كما تحدثت مراسلة الجزيرة عن وقوع اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال وسط مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.