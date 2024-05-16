عاجل,
أخبار

عاجل | الجيش الإسرائيلي: مقتل 5 جنود وإصابة 16 آخرين في تفجير مبنى في منطقة جباليا أمس

16/5/2024

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة