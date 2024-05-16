دهس 5 جنود إسرائيليين أمام قاعدة عسكرية بحيفا

أعلنت القناة السابعة الإسرائيلية إصابة 5 جنود إسرائيليين بجروح متفاوتة نتيجة دهسهم بمركبة في حيفا صباح اليوم الخميس.

وأكدت طواقم "نجمة داود الحمراء" وصول 5 جنود إلى مستشفى "رمبام"، يبلغون من العمر حوالي 20 عاما، بعد أن صدمتهم سيارة بالقرب من القاعدة التقنية للقوات الجوية في حيفا.

بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن حادثة حيفا التي صدمت فيها المركبة الجنود ناجمة عن حادث سير عادي، وتم توقيف السائق وفتح تحقيق في الحادثة.