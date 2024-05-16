الاحتلال يتلقى مزيدا من الضربات في جباليا ويرسل تعزيزات لرفح

وجّهت المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، ضربات جديدة للجيش الإسرائيلي في جباليا شمالي قطاع غزة، إذ هاجمت خطوطه الخلفية وقتلت جنودا وفجّرت آليات، في حين أعلنت إسرائيل أنها سترسل قوات إضافية إلى رفح.

ففي أحدث التطورات الميدانية، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها اشتبكوا إلى جانب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مع قوة إسرائيلية خاصة في مخيم جباليا، وأوقعوا أفرادها قتلى وجرحى.

كما أعلنت القسام أن مقاتليها تمكنوا خلال معارك اليوم من تفجير وقصف 7 دبابات ميركافا، و4 جرافات عسكرية بواسطة العبوات والقذائف المضادة للدروع.

وقالت إن عناصرها هاجموا الخطوط الخلفية للقوات المتوغلة شرق مخيم جباليا.

وشرق المخيم أيضا، أكدت كتائب القسام تفجير دبابة ميركافا بواسطة عبوة شواظ من نقطة الصفر، مشيرة إلى سقوط طاقمها بين قتيل وجريح.

وفي المنطقة نفسها، دمر المقاومون ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، بحسب ما ورد في أحد بيانات كتائب القسام.

وفي محاور القتال شرق رفح، أعلنت كتائب القسام، اليوم، عن عمليات جديدة شملت استهداف دبابة ميركافا وجرافة عسكرية وقنص جندي ببندقية الغول، بالإضافة إلى قصف مقر القيادة والسيطرة الإسرائيلي في محيط موقع كرم أبو سالم العسكري برشقة صاروخية.

قتلى ومصابون

في غضون ذلك أفاد مراسل الجزيرة بهبوط 3 مروحيات إسرائيلية، اليوم، في المنطقة الشرقية لمخيم جباليا لإجلاء قتلى ومصابين وسط غطاء ناري كثيف وقنابل دخانية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم مقتل 5 من جنوده، وإصابة 16 آخرين في جباليا أمس الأربعاء، وزعم أن القتلى والمصابين سقطوا في تبادل لإطلاق النار بالخطأ بين قوتين إسرائيليتين.

وبذلك يرتفع عدد العسكريين الإسرائيليين القتلى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 627 بين ضابط وجندي، بينهم 289 لقوا مصرعهم منذ بدء العملية البرية لقوات الاحتلال في قطاع غزة.

وكانت مصادر إسرائيلية قد أكدت، في وقت سابق، مقتل وجرح نحو 20 جنديا إسرائيليا كانوا داخل مبنى تم تفجيره في مخيم جباليا.

وفي غلاف غزة، تحدث الجيش الإسرائيلي عن انفجار ذخيرة في موقع عسكري، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية في الحادث.

قوات إضافية برفح

في الجانب العسكري أيضا، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم، إنه سيتم الدفع بمزيد من القوات للعملية البرية في رفح.

وفي كلمة من الحدود مع غزة، لوح غالانت بتكثيف العمليات التي بدأها الجيش الإسرائيلي قبل 11 يوما، وتحدث عن تدمير أنفاق في المنطقة.

من جانبها، قالت صحيفة معاريف إن الجيش الإسرائيلي يستعد لتعميق وتوسيع العملية العسكرية في رفح، مشيرة إلى أنه تم إدخال اللواء 89 من الكوماندوز إلى منطقة القتال شرق المدينة الليلة الماضية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في تصريحات أمس إن العملية في رفح ستستمر أسابيع وستكون على مراحل.

📹 استهداف مربع سكني وسط مخيم جباليا pic.twitter.com/pstqxm7gub — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 16, 2024

قصف وشهداء

على صعيد آخر، قال مراسل الجزيرة إن 5 أشخاص استشهدوا اليوم، في استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة كوارع، شرق مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي رفح، قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال نسف منازل سكنية في حي التنور شرق المدينة.

وفي الشمال، واصلت قوات الاحتلال القصف العنيف على مخيم جباليا بالتزامن مع المعارك الضارية شرق المخيم.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال دمرت سوق مخيم جباليا المركزي، مشيرا إلى اندلاع حريق كبير في منطقة بلوك 2 نتيجة الغارات الجوية المتواصلة.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد الصحفي محمد جحجوح وزوجته وأمه وأطفاله، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلته في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

ووفق معطيات صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفع عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة إلى 145 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب في الساعات الـ24 الأخيرة 4 مجازر، راح ضحيتها 39 شهيدا و64 جريحا.

وبذلك ارتفع عدد ضحايا الحرب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 35 ألفا و272 شهيدا و79 ألفا و205 جرحى.