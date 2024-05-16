إسرائيل قتلت أكثر من 100 عالم وأكاديمي في غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة -اليوم الأربعاء- إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 100 من العلماء والأكاديميين وأساتذة الجامعات والباحثين خلال الحرب المستمرة على القطاع للشهر الثامن على التوالي.

ونشر المكتب قائمة بأسماء هؤلاء الشهداء، وبينهم رئيس الجامعة الإسلامية في غزة سفيان تايه، وأستاذ طب الحروق وأحد أبرز الجراحين في غزة مدحت صيدم، ووزير التربية والتعليم الأسبق أسامة المزيني.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن استهداف هذه الفئة المتميزة في المجتمع الفلسطيني يؤكد سعي الاحتلال الإسرائيلي للقضاء على العلماء والباحثين في القطاع التعليمي بشكل كامل، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي دمر خلال الفترة نفسها أكثر من 103 جامعات ومدارس بشكل كلي و311 جامعة ومدرسة بشكل جزئي.

وحث الجامعات والقطاعات التعليمية في كل دول العالم على إدانة عمليات القتل التي قال إنها تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عما وصفها بالجريمة التاريخية.

كما طالب المكتب الإعلامي الدول والمنظمات الناشطة في مجال التربية والتعليم بإدانة قتل العلماء والأكاديميين والضغط على الاحتلال لوقف ما وصفها بحرب الإبادة التي تستهدف هذه الفئة خاصة، والتعليم عامة.