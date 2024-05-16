"إف بي آي" يستجوب مؤرخا إسرائيليا بشبهة دعم حماس

قال المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه إنه خضع للاستجواب لمدة ساعتين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) في مطار ديترويت ميتروبوليتان بالولايات المتحدة بدعوى دعمه لحركة حماس.

وأضاف بابيه في منشور عبر حسابه في فيسبوك مساء أمس الأربعاء أن عنصرين من مكتب التحقيقات الفيدرالي قاما باستجوابه واحتجزا هاتفه الشخصي خلال الاستجواب.

وتابع أنه استغرب من الأسئلة التي وجهت له مثل "هل تدعم حماس؟، هل تعتقد أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة؟ ما هو الحل للصراع؟"

وقال المؤرخ الإسرائيلي إن أسئلة أخرى طرحت عليه بينها: من هم أصدقاؤه من العرب أو المسلمين في الولايات المتحدة؟ ومنذ متى يعرفهم؟ وما نوع العلاقة التي تربطه بهم؟

وأشار إلى أن العنصرين الأمنيين أجريا اتصالًا هاتفيا مطولا مع أشخاص يعتقد أنهم مسؤولون إسرائيليون، موضحا أنهما سمحا له بالمغادرة بعد نسخ كل المعلومات الموجودة في هاتفه.

وفي الثامن من مارس/آذار الماضي، صرح إيلان بابيه العضو في لجنة حقوق الإنسان الإسلامية (مقرها بريطانيا) بأن الهجمات الإسرائيلية على غزة قد تكون أحلك لحظة في التاريخ الفلسطيني، قائلا إن ما حدث سيسجله التاريخ باعتباره بداية لنهاية المشروع الصهيوني.