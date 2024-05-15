الأنصاري: إذا أوقفت إسرائيل الحرب فقد نصل لاتفاق خلال أيام

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري -الثلاثاء- إنه "في حال تنازل الإسرائيليون عن إصرارهم على الاستمرار في الحرب (بغزة) يمكن الوصول إلى اتفاق (بشأن هدنة غزة) خلال أيام".

وخلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للخارجية القطرية أكد الأنصاري أن دولة قطر مستمرة في جهودها مع الدول العربية الشقيقة والولايات المتحدة، في محاولة التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في غزة.

الدكتور @majedalansari المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية: في حال تغير الموقف الاسرائيلي، وتنازل الاسرائيليون عن إصرارهم على الاستمرار في الحرب، يمكن الوصول إلى اتفاق خلال أيام.#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/smH2I5nJ3p — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 14, 2024

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة في حالة جمود وإن عملية رفح أعادت الأمور إلى الوراء.

وأضاف خلال كلمة أمام منتدى الدوحة الاقتصادي -الذي انطلق صباح الثلاثاء- أن قطر ستستمر في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، لكن الجانب الإسرائيلي يفتقر إلى الوضوح في ما يخص التوصل إلى وقف لإطلاق النار والوضع في غزة عقب أي اتفاق محتمل.

وحذر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من أن هناك مخاطر من امتداد رقعة الصراع في المنطقة، وقال إن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح أخّرت مفاوضات الهدنة مع حركة حماس، مؤكدا أن جهود الوساطة مستمرة رغم تعثرها.

وأعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن اعتقاده بأن أفضل وسيلة لإبرام اتفاق يضع حدا للحرب في غزة هي وقف إطلاق النار ووقف عمليات القتل ووضع حد للفظائع التي ترتكب في القطاع، والتفاوض أيضا على إطلاق الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأضاف "أعتقد أنه إذا تم تحقيق ذلك عندها يمكننا الوصول إلى اتفاق خلال أيام، ولكن كما ذكرت سابقا ليس هناك وضوح من الجانب الإسرائيلي، ولا أعتقد أن لديه مثل هذا الخيار".