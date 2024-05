إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا في إطلاق نار وينقل للمستشفى

ذكرت وسائل إعلام في سلوفاكيا -اليوم الأربعاء- أن رئيس الوزراء روبرت فيكو نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لإطلاق نار في العاصمة براتسلافا بعد اجتماع حكومي.

وأضافت أنه جرى إلقاء القبض على المهاجم، في حين ذكرت وكالة بلومبيرغ أنه لم ترد تفاصيل عن مدى إصابة فيكو.

وعبرت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها للهجوم المسلح "الوحشي" على رئيس الوزراء.

وقالت الرئيسة المنتهية ولايتها في بيان "أشعر بالصدمة. أتمنى لروبرت فيكو التحلي بالكثير من القوة في هذه اللحظة الحرجة للتعافي من هذا الهجوم الوحشي وغير المسؤول".

من جهتها، أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "الهجوم البشع" على رئيس الوزراء السلوفاكي.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل حراس فيكو يهرعون لنقله إلى سيارة قريبة من مكان مرور موكبه بعد تعرضه للإصابة.

كما أفادت أنباء متواترة على مواقع التواصل أن رئيس الوزراء أصيب بعدة طلقات في صدره، وأنه في وضع صحي "حرج".

