روسيا تتوغل بأوكرانيا وبلينكن يعزف ويرقص في كييف

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وهو يؤدي أغنية "Rocking to the Free World" في حانة بالعاصمة الأوكرانية كييف.

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، عبر حسابه على منصة "إكس"، أمس الثلاثاء، فيديو لبلينكن في حانة موجودة بالطابق السفلي لمبنى يسمى "بارمان ديكتات"، حيث شارك في عرض غنائي مع فرقة موسيقية.

Keep on Rockin’ in the Free World pic.twitter.com/pvhLbjhvpZ

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) May 14, 2024