روسيا تتوغل بأوكرانيا وبلينكن يعزف ويرقص في كييف

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وهو يؤدي أغنية "Rocking to the Free World" في حانة بالعاصمة الأوكرانية كييف.

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، عبر حسابه على منصة "إكس"، أمس الثلاثاء، فيديو لبلينكن في حانة موجودة بالطابق السفلي لمبنى يسمى "بارمان ديكتات"، حيث شارك في عرض غنائي مع فرقة موسيقية.

Keep on Rockin’ in the Free World pic.twitter.com/pvhLbjhvpZ — Matthew Miller (@StateDeptSpox) May 14, 2024

وقال بلينكن لحظة صعوده منصة المسرح "جنودكم ومواطنوكم، وخاصة في الشمال الشرقي يعانون بشدة. لكنهم بحاجة إلى أن يعرفوا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانبكم، وأن الكثير من دول العالم تقف إلى جانبكم".

الفيديو أثار استياء مستخدمي منصات التواصل على المستوى العالمي والعربي، واصفين ما قام به بلينكن بالتصرف الصبياني تزامنا مع تقدم القوات الروسية في مقاطعة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، وقال أحدهم "بينما يتم إطفاء الأنوار في جميع أنحاء أوكرانيا، يعزف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (الراقص والسياسي) على غيتاره ويغني"

بينما يتم إطفاء الأنوار في جميع أنحاء أوكرانيا، يعزف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (الراقص والسياسي) على جيتاره ويغني في إحدى حانات كييف. بالطبع، هناك ضوء في الحانة التي يؤدي فيها. pic.twitter.com/EqWfgbPClE — Saif_CH (@saif_SH45) May 14, 2024

وزير خارجية امريكا بلينكن يشارك في اداء اغنية:

Rockin in the free world

في احد بارات كييڤ.

▫️ملاحظة:

•الاغنية قديمة.

•يبدو ان بلينكن لم ينتبه او لم يفهم معنى الاغنية.

•وهنا الفضيحة، لان تقريباً كل بيت فيها يسخر من ازدواجية معايير امريكا وعن الفئات المهمشة في المجتمع الامريكي. pic.twitter.com/iZNI3VpDAi — Ahmad_Alyehri (@Ahmad_Alyehri) May 15, 2024

فيما تساءل بعض النشطاء عن الرسالة التي أراد أن يوصلها وزير الخارجية الأميركي لروسيا، وقال أحد النشطاء "زمن الرقص يا بلينكن قد انتهى، الناس تنتظر الحوار والسلام الذي أنتم سبب عدم وجوده في أوكرانيا".

السيد بلينكن يعزف الجيتار في كييف والقوات الروسية تحاصر خاركيف وكل يوم تتتساقط القرى والمدن الصغيرة في ايادي القوات الروسية.

زمن الرقص يا بلينكن قد انتهى ، الناس تنتظر إلى الحوار والسلام الذي انتم سبب عدم وجوده في أوكراينا. https://t.co/JdcYsLbXkW — Abbas (@AbbasTarish1973) May 15, 2024

🔴أنطوني بلينكن وزير الخارجية الاميركي يعزف ويغني في احد الملاهي في العاصمة الاوكرانية كييف.

ترى ما هي الرسالة الدبلوماسية العظيمة التي اراد ايصالها لروسيا؟

لماذا يبدو قادة العالم الغربي خفيفين وذوي تصرفات صبيانية؟ pic.twitter.com/qnLsIZM5To — Safaa Subhi صفاء صبحي (@SafaaAlNuaimi) May 14, 2024

ودعما للقضية الفلسطينية وما يحدث في غزة من مجازر، استغرب بعض الرواد ما قام به بلينكن في حانة بكييف وقال أحد المغردين "صدق أو لا تصدق!! أنتوني بلينكن يستمتع بعزف الغيتار في أحد البارات بالعاصمة الأوكرانية كييف، بينما إسرائيل تقتل الأطفال والنساء في غزة بأسلحة أميركية وهو الذي كتب في تقريره قبل يومين أنها لا تنتهك القانون الدولي".

صدق او لا تصدق!! وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يستمتع بعزف الجيتار في أحد البارات بالعاصمة الاوكرانية كييف أثناء زيارته لها، بينما إسرائيل تقتل الأطفال والنساء في غزة بأسلحة أميركية وهو الذي كتب في تقريره قبل يومين أنها لا تنتهك القانون الدولي. pic.twitter.com/nKAufp8J10 — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) May 15, 2024

بلينكن يعزف كيهودي في بار في العاصمة كييف وهو نفس الرجل اللي كل يومين بزورنا 🛩 و بيقنعنا على محطات الأخبار إنه يحاور حكامنا لوقف الحرب في غزة 💥 — дипл. инж. Нaдер 🇷🇸 💙‏ (@AbbasIdekedek) May 14, 2024

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قام أمس بزيارة لكييف لم يعلن عنها من قبل لطمأنة أوكرانيا، والتأكيد على "دعم واشنطن الثابت لكييف".

وأكد بلينكن في منشور له على منصة "إكس" أن واشنطن "ستواصل دعم أوكرانيا التي تدافع عن حريتها ضد العدوان الروسي".