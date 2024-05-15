هجوم صاروخي مكثف من لبنان باتجاه إسرائيل وحزب الله ينعى أحد مقاتليه

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإطلاق 40 صاروخا -اليوم الأربعاء- من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية بالجليل الأعلى وإصبع الجليل، في المقابل نعى حزب الله اللبناني أحد مقاتليه قائلا إنه "استشهد بغارة إسرائيلية".

وقال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة والمناطق الشمالية لسهل الحولة، كما دوت صفارات الإنذار في منطقة سعسع وجبل ميرون في الجليل الأعلى.

وأكد المراسل إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة.

من جانب آخر، قال حزب الله إنه استهدف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان وحقق إصابة مباشرة ودمر جزءا منه.

وأضاف أن مقاتليه قصفوا مباني يستخدمها الجنود الإسرائيليون في مستوطنتي "المالكية" و"أفيفيم"، وحققوا إصابات مباشرة.

كما أعلن الحزب أنه استهدف قيادة اللواء "801" في ثكنة "معالي غولاني"، بالجولان السوري المحتل، وقصف موقع "السماقة"، في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.

وكان مراسل الجزيرة أفاد بمقتل إسرائيلي وإصابة 5 جنود أمس الثلاثاء إثر قصف صاروخي من لبنان على الجليل الغربي.

قصف إسرائيلي

وقد شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية غارات على بلدات ميس الجبل ويارون والخيام، ومحيط بلدتي راشيا الفخار وكفركلا، في جنوب لبنان.

من جهته، نعى حزب الله مقاتلا قضى في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة صور جنوبي لبنان أمس الثلاثاء، مما يرفع الحصيلة المعلنة لقتلاه إلى 297 منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونعى الحزب -في بيان- "حسين إبراهيم مكي (السيد مكي) مواليد عام 1969 من بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

في المقابل، قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي -في منشور على منصة إكس- إنه "تمت تصفية قيادي ميداني بارز في وحدة جبهة الجنوب التابعة لحزب الله في منطقة صور".

وكان مصدر أمني لبناني قال لمراسل الجزيرة إن مسيرة إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ باتجاه السيارة في منطقة الحوش في مدينة صور، مما أدى إلى احتراقها وإصابة من كان بداخلها.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا على الحدود، خلّف مئات القتلى والجرحى، معظمهم في لبنان.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع قطاع غزة، الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية أسفرت عن أكثر من 114 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود، وسط مجاعة ودمار هائل.

​​​​وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.