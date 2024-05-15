طلاب يسيطرون على مبنى جامعي بنيويورك واعتصامات بجامعات غربية

تواصل الحراك الطلابي المناهض للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالجامعات الأميركية، حيث سيطر طلاب من جامعة "كوني بمدينة نيويورك" على مكتبة جامعية، في حين توصلت جامعة هارفارد لاتفاق مع الطلاب المعتصمين للمطالبة بوقف التطبيع الأكاديمي مع إسرائيل.

يأتي هذا، في حين شهدت عدة جامعات أوروبية احتجاجات واعتصامات طلابية داعمة للفلسطينيين في قطاع غزة ومنددة بالهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح.

بدورها، أوقفت الشرطة الفرنسية أمس الثلاثاء 5 طلاب خلال مظاهرات لدعم فلسطين في مدينتي رين ومونروج.

أميركا

وسيطر طلاب من جامعة "كوني بمدينة نيويورك" على مكتبة في أحد المباني التابعة للجامعة، وأطلقوا عليها اسم "مكتبة جامعة الأقصى" أسوة بأقدم جامعة عامة في غزة، وفق بيان لهم.

وأشار الطلاب المحتجون إلى أن الخطوة تأتي لتسليط الضوء على تورط الجامعة من خلال علاقاتها بجامعات إسرائيلية في استهداف الأساتذة وتدمير الجامعات في غزة.

وأضاف الطلاب أن الجامعة ترفض التفاوض معهم بشأن سحب استثماراتها ومقاطعة شركات سلاح ومراقبة وتكنولوجيا مرتبطة بجامعات إسرائيلية.

وفي المدينة نفسها، أعاد طلاب جامعة "المدرسة الجديدة" السيطرة على مبنى الاستقبال، وأسمى المعتصمون مكان الاعتصام بـ"مركز لما"، في تكريم للصحفية الطفلة لما أبو جاموس ذات التسعة أعوام، والتي قامت بتغطية الحرب الإسرائيلية على غزة.

بدورها، توصلت جامعة هارفارد لاتفاق مع الطلاب المحتجين لإنهاء اعتصامهم المؤيد للفلسطينيين.

وجاء قرار فض المخيم سلميا بعد مفاوضات بين رئيس الجامعة المؤقت وممثلي الاعتصام حيث وافقت إدارة الجامعة على البدء فورا في إعادة ما لا يقل عن 22 طالبا موقوفا عن الدراسة والبدء في مفاوضات بشأن التعاون بين جامعة هارفارد وإسرائيل.

بريطانيا

وفي المملكة المتحدة، ندد الطلبة المعتصمون في جامعة كامبردج في بريطانيا بعدم تجاوب إدارة الجامعة مع مطالبهم المنادية بسحب استثمارات الجامعة من الشركات التي يعتبرونها متواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأكد الطلبة استمرارهم في الاعتصام المفتوح متعهدين بتوسيع فعالياتهم.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن أعضاء من الهيئة التدريسية في جامعة كامبردج سلموا إدارة الجامعة رسالة تؤيد مطالب الطلبة المعتصمين دعما للفلسطينيين.

وقال الأساتذة إنهم يدعمون بالكامل المطالب المنادية بسحب استثمارات الجامعة من الشركات التي يعتبرونها متواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية.

ألمانيا

وفي سياق متصل، نظم الطلبة وقفة احتجاجية أمام "جامعة برلين التقنية"، تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وردد الطلبة شعارات تدعو لتحرير فلسطين، وأخرى تصف إسرائيل بـ"الدولة الإرهابية"، كما رفع المشاركون في الوقفة شعارات تندد بالإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

هولندا

أظهر مقطع مصور رفض طلبة دخول صحفيين تابعين للوكالة الوطنية الهولندية التي تضم صحفا وقنوات تابعة للحكومة حرم جامعة أمستردام، بسبب ما وصفوه بانحيازها في تغطية الاعتصام وفضه من قبل الشرطة الأسبوع الماضي.

ويظهر المقطع حديثا من قبل الطالب لصحفي يعمل في البرنامج المسائي الأكثر مشاهدة في هولندا، ويقول له "أنتم صحفيون مزيفون وغير مرحب بكم هنا.. نريد صحفيي الجزيرة، إنهم صحفيون حقيقيون".

Student tegen @Nieuwsuur verslaggever:

"Jullie zijn niet welkom hier, jullie zijn nepjournalisten, we willen Al Jazeera-journalisten, échte journalisten".

De parallele werkelijkheid van de @UvA_Amsterdam. pic.twitter.com/CiUwh4kzid — The Brinkster (@BrinkWvd) May 13, 2024

فرنسا

وفي فرنسا، أوقفت الشرطة 5 طلاب خلال مظاهرات لدعم فلسطين في مدينتي رين ومونروج.

ونصب طلاب خياما، وتظاهروا دعما لفلسطين في حرم بوليو التابع لجامعة رين، لكن عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى الحرم الجامعي تعاملوا "بعنف" مع الطلاب واعتقلوا 3 منهم.

وفي مونروج احتج طلاب في مدرسة موريس جينيفوا الثانوية مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة واعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، بحسب منشور لاتحاد نقابات المدارس الثانوية عبر منصة "إكس".

وأظهرت مشاهد للمظاهرة نشرها الاتحاد محاولة عنصرين من الشرطة طرح شخص على الأرض، فيما ذكرت صحيفة "لوباريزيان" أنه تم توقيف طالبين خلال الاحتجاج في مونروج.

بلجيكا

بدأ طلاب في جامعة "أنتويرب" شمالي بلجيكا اعتصاما مفتوحا للضغط على إدارة الجامعة لقطع علاقاتها مع جامعات إسرائيلية، والكشف عن جميع أشكال التعاون القائمة معها حاليا.

في الوقت ذاته، تتواصل الاعتصامات في عدة جامعات بلجيكية من أبرزها (غنت وبروكسل ولوفن ولييج)، للمطالبة باتخاذ موقف بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

النرويج

في النرويج، فشل مجلس إدارة جامعة أوسلو في تبني قرار بالمقاطعة الأكاديمية الكاملة لإسرائيل.

واتخذت إدارة الجامعة مجموعة قرارات منها إدانة الدمار الذي لحق بقطاع البحث والتعليم في غزة وما لحق به من ضحايا من طلاب وموظفي الجامعات في غزة. والتأكيد على أن جامعة أوسلو ليس لديها أي اتفاقيات مؤسسية شاملة مع المؤسسات الإسرائيلية.

وقد قوبل قرار مجلس الإدارة بالرفض من الطلاب المعتصمين أمام مقر رئاسة الجامعة، مؤكدين على مطالبهم باعتماد إدارة الجامعة قرار المقاطعة.

أيرلندا

في العاصمة الأيرلندية دبلن، شهدت جامعة "كلية دبلن" اعتصاما طلابيا لليوم الرابع على التوالي للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على غزة.

ودعا المشاركون في الاعتصام رئاسة الجامعة إلى قطع العلاقات مع إسرائيل.

السويد

أما في السويد، فنظمت مجموعة طلابية وقفة احتجاجية في جامعة ستوكهولم تدعو لقطع كافة العلاقات مع الجامعات والمؤسسات الإسرائيلية.

وشاركت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ في الوقفة، التي شهدت رفع لافتات تدعو "لإنهاء الإبادة الجماعية" و"مقاطعة إسرائيل".

إيطاليا

وفي العاصمة الإيطالية روما نظم طلاب جامعة سابينزا مسيرة داخل الحرم الجامعي لدعم فلسطين والتضامن معها، ولمطالبة إدارة الجامعة بإنهاء التعاون مع إسرائيل.

وقام الطلاب، بنصب حوالي 30 خيمة بالقرب من مبنى رئاسة الجامعة داخل الحرم الجامعي، ونظموا مسيرة الثلاثاء للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على غزة ولتأكيد مطالبتهم رئيسة الجامعة أنطونيلا بوليميني بقطع التعاون العلمي مع إسرائيل.

سويسرا

وفي سويسرا استؤنفت من جديد المظاهرات المناصرة لفلسطين، والتي بدأت في جامعة زيورخ في السابع من مايو/أيار الجاري، وتم فضها من قبل الشرطة في وقت سابق.

وذكرت مجموعة "طلاب من أجل فلسطين" في بيان صحفي أنها بدأت العمل للاعتصام في الجامعة.

من جهة أخرى، فضت الشرطة أمس الثلاثاء مظاهرات مناصرة لفلسطين في جامعة جنيف وكلية جنيف لهندسة المناظر الطبيعية والعمارة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".